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好賭斷職涯…水原一平連外送都沒得做 Uber Eats證實已停權

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水原一平連外送都沒得做！Uber Eats證實「已停權」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
水原一平慘遭Uber Eats停權。取自紐約郵報
水原一平慘遭Uber Eats停權。取自紐約郵報

洛杉磯道奇球星大谷翔平的前翻譯水原一平涉嫌非法賭博、挪用大谷帳戶等，6日認罪，隨後又被媒體拍到保釋後在當地送Uber Eats賺錢，但該公司隨即回應，稱水原已因有案在身，遭到停權。

水原一平7日被爆出，頭戴黑色帽子、身穿帽T、短褲和拖鞋，當起外送員送餐，拎著一個紅色提袋前往顯然是顧客的家中，未料消息曝光後隔日就失業。紐約郵報報導，Uber Eats公司發言人Gabriela Condarco-Quesada向洛杉磯NBC證實，「水原當外送員已經好幾年了，但考量到近期的指控，他已無法再使用平台。」

水原6日坦承竊取大谷約1700萬美元（約新台幣5.5億元）償還賭債，也承認銀行詐欺和稅務詐欺罪名，最重恐面臨33年刑期，法院將於10月25日宣判。

水原6日坦承竊取大谷約1700萬美元償還賭債，也承認銀行詐欺和稅務詐欺罪名，最重恐面臨33年刑期。美聯社
水原6日坦承竊取大谷約1700萬美元償還賭債，也承認銀行詐欺和稅務詐欺罪名，最重恐面臨33年刑期。美聯社

外送員 洛杉磯 詐欺

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