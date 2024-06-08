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美考慮擴大核武庫 因應中俄威脅

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

白宮國家安全會議（NSC）負責武器管制事務的高階官員瓦迪今天表示，美國可能不得不在未來幾年部署更多戰略核武，以嚇阻俄羅斯和中國等對手日增的威脅。

紐約時報指出，瓦迪（Pranay Vaddi）今天的發言堪稱白宮迄今最明確的公開警告，表明美國不僅尋求核武庫現代化，還準備改弦更張轉向擴大核武庫；同時也向俄國總統蒲亭示警，如果最後一道主要核武管制條約「新戰略武器裁減條約」（New START）2026年2月到期後沒有替代協議，美國很可能會有所行動。

路透社指出，瓦迪在一場關於武器管制「更具競爭性做法」的演說中發表評論，概述政策轉變目的在迫使俄羅斯和中國改變立場，別再拒絕參與限武談判。

他告訴「武器管制協會」（Arms ControlAssociation）：「如果對手的軍火庫發展路線沒有改變，我們可能會在未來幾年將現有部署數量增加到所需程度。如果總統做出這個決定，我們需要做好充分準備來執行。」

瓦迪還說：「若真有那麼一天，屆時我們也只能決定增加所需核武，以嚇阻我們的對手並保護美國人民及我們的盟邦夥伴。」

美國目前遵守2010年與俄羅斯簽訂的「新戰略武器裁減條約」規定，將可部署的戰略核彈頭數量限制在1550枚。不過俄國去年因美國支持烏克蘭而「暫停」參與，華府稱此舉「在法律上無效」。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）一年前曾告訴「武器管制協會」，目前沒有必要增加美國戰略核武部署以抗衡中俄的軍火庫，並表示願意在「沒有先決條件下」談判。

瓦迪表示，美國政府仍致力推動國際武器管制和禁止核武擴散制度。但他也說，俄羅斯、中國和北韓「都在以極快的速度擴大核武庫和多樣化」，對武器管制不感興趣。

他說，這3個國家和伊朗「愈來愈常以違背和平與穩定的方式相互合作和協調，威脅美國及我們的盟邦夥伴，並加劇區域緊張局勢」。

瓦迪表示，俄羅斯、中國、伊朗和北韓正共享先進的飛彈和無人機技術，還提到俄國在烏克蘭使用伊朗無人機及北韓大砲和飛彈，以及中國對俄羅斯國防工業的支持。

瓦迪並說，如果美國的對手增加對核武的依賴，「我們將別無選擇，只能調整我們的態勢和能力以維持嚇阻和穩定」。

俄羅斯 核武 美國

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