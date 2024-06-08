聽新聞
test
0:00 / 0:00
影╱搭直升機朝藍寶堅尼射煙火！美YTR慘遭逮 恐被關10年
美國知名YouTuber亞力克斯（Alex Choi）經常拍攝超跑相關題材，去年發布一段從直升機上朝一輛在高速公路上行駛的藍寶堅尼跑車「發射煙火」的影片，結果因此觸犯聯邦法規遭到逮捕，如今可能面臨最高10年有期徒刑。
CNN報導，美國加州中區檢察官辦公室6日發布聲明指，24歲的亞力克斯，本名崔錫民（Suk Min Choi，譯音）於5日遭到逮捕，他被指控在飛機上放置爆炸或燃燒裝置。
他於2023年7月4日發布一段名為「用煙火摧毀藍寶堅尼」的影片，有2名女性從直升機上向跑車發射煙火。目前這段11分鐘的原始影片已從頻道上刪除。
檢察官表示，當局認為這段影片是在2023年6月於加州聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）聯邦擁有區內的一處乾枯河床上所拍攝，土地管理局也提供跑車留下的輪胎痕照片。
亞力克斯還被指控在拍攝時未申請許可，包括未獲得聯邦航空管理局對涉及直升機拍攝活動的批准。此外，由於拍攝時所用的煙火在加州是非法的，因此亞力克斯還特地前往拉斯維加斯購買，所幸未造成人員傷亡。
亞力克斯6日出庭後以5萬美元交保，他目前未提出抗辯，提審將於7月2日進行，若罪名成立，他將面臨最高10年監禁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言