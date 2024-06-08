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美駐華大使伯恩斯：美中關係需要繼續對話

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）6日在紐約亞洲協會（Asia Society）就美中關係發表講話。（記者范航瑜／攝影）
美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）6日在紐約亞洲協會（Asia Society）就美中關係發表講話。（記者范航瑜／攝影）

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）6日表示，美中關係「恢復了某種正常狀態」，但他也指出，美中之間仍然需要保持溝通，來管控這一長期戰略競爭關係，並批評中國對俄羅斯的支持，和在印太地區的挑釁行為，重申美國與盟友合作維護和平的決心。

據美國之音報導，伯恩斯6日參與美國亞洲協會（Asia Society）一場美中關係對談會時提到，美中關係自2023年美國總統拜登和大陸國家主席習近平在舊金山會晤後已「恢復了某種正常狀態」，相比他本人在2022年初就任駐中大使時已有更好的溝通。美中在人工智慧風險的討論、打擊芬太尼的合作以及民間交流方面都取得進展。

針對中美關係，伯恩斯指出，美國過去試圖與鄧小平、江澤民、胡錦濤接觸是正確的，那時有接觸的機會，但目前美中合作機會不復以往，這雨中國大陸的領導人變化有關，「如果你放眼世界，2024年的中國行為完全不同，咄咄逼人，對一些鄰國不屑一顧，而且對中國國內的壓制也更大了。」

伯恩斯指出，美中軍事衝突對於美國、中國、全世界都是災難性的，美中必須繼續對話，尤其是在軍事和經濟領域。

他表示，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在香格里拉對話期間與大陸國防部長董軍會面是重要的一步，「我們預計競爭和分歧會持續很多年，直到下個十年，這是負責任的方式，所以我們保持大門敞開。」

伯恩斯也不認同讓美中經濟脫鉤，「我們認為這將損害全球經濟、損害我們和中國的經濟，我們正在降低風險。」

在台灣問題上，伯恩斯表示，美國「一個中國政策」自1972年提出以來就沒有改變，美國依然堅守這一政策，「有些觀點認為美國的行為觸發中國不同的態度，我認為正相反。」

伯恩斯 美中關係 美國

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