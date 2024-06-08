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「助發內唐亞胡逮捕令」律師愛妻恐遭制裁！傳喬治克隆尼致電白宮關切

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愛妻助發內唐亞胡逮捕令恐遭制裁！傳喬治克隆尼曾致電白宮關切

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
好萊塢巨星喬治克隆尼與人權律師妻子艾莫。美聯社
好萊塢巨星喬治克隆尼與人權律師妻子艾莫。美聯社

國際刑事法院（ICC）檢察官上月申請對以色列總理內唐亞胡哈瑪斯3位領袖發出逮捕令，好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）的人權律師妻子艾莫（Amal Clooney），在ICC提出起訴過程中扮演關鍵角色，如果拜登簽署眾議院最近通過的制裁ICC法案，她可能面臨美國制裁。據悉，克隆尼曾致電白宮，對拜登表達關切與不滿。

華盛頓郵報報導，克隆尼曾致電白宮顧問芮契提（Steve Ricchetti），表達對拜登譴責國際刑事法院（ICC）檢察官申請對以色列總理內唐亞胡、國防部長加蘭特的擔憂，特別是他還在電話中使用「離譜」（outrageous）一詞。

知情人士稱，克隆尼也對拜登政府對於制裁ICC官員的態度表達不滿，擔心他的妻子可能會受到處罰。

報導指出，喬治克隆尼長期來一直是民主黨的支持者，2020年曾向拜登的選舉活動捐贈50多萬美元，同時在募款活動上協助募資700萬美元，克隆尼定於本月15日出席拜登在好萊塢舉辦的募款活動，屆時將有奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲、前總統歐巴馬等重量級嘉賓出席，使得有些美國官員擔心克隆尼可能退出這場募款活動。對此克隆尼透過代表拒絕評論，白宮也拒絕置評。

美國眾議院於4日已通過一項針對ICC的制裁法案，目前尚不清楚參議院是否會審議這項法案，也不知道是否克隆尼的反映是否奏效。

白宮先前已對該眾院通過的法案表示「「強烈反對」，稱「該法案可能會造成對法院工作人員、法官、證人，以及在法院各方面提供有限、針對性支持的美國盟友與夥伴實施制裁，保護以色列還有更有效的方式」。

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