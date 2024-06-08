川普前策士被判藐視國會 須入獄服刑

華府聯邦地區法官尼柯爾斯六日裁定，前總統川普長期盟友、前白宮首席策士班農，須在七月一日前入監服四個月有期徒刑。此前他因無視聯邦眾院委員會調查二○二一年一月六日國會山莊暴動案發出的傳票，被判犯藐視國會罪。

聯邦上訴法院小組五月維持藐視國會原判，尼柯爾斯批准司法部請求要班農開始服刑。但預料他將尋求暫緩執行法官命令，可能延後向監獄報到的日期。

班農在法院外宣稱，「我律師很棒。若有必要，我會一直上訴到（聯邦）最高法院」。他聲稱自己遭政治迫害，本案旨在阻止「讓美國再次偉大」（MAGA）運動，但沒有監獄能讓他閉嘴。

班農前年七月被判犯兩項藐視國會罪，包括拒絕出席眾院調查委員會作證，以及拒絕提供他參與川普企圖推翻二○二○年總統大選結果相關文件。

共和黨籍的尼柯爾斯其實是川普任內提名法官，原先主張本案引發重大法律問題，但當該上訴法院小組指出班農提出的所有挑戰均缺乏依據後，情況已改變。

班農可向華府巡迴上訴法院和最高院提起上訴。班農律師辯稱，他並未無視傳票，他被指控時仍與國會委員會善意協商。律師說，現在將班農送進監獄並不公平，他將在上訴結束前就服完四個月刑期，本案有嚴重憲法問題，需最高院審理。

川普任內的白宮貿易顧問納瓦諾同樣因藐視國會罪，自三月起在佛州入監服刑四個月。