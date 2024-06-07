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放任移民赴美大陸也被點名 川普揚言課徵關稅、終結開放邊界政策

中央社／ 鳳凰城6日綜合外電報導
川普。美聯社
川普。美聯社

美國前總統川普今天在造勢活動上表示，若他贏得11月總統大選，將終結現任總統拜登政府每一項開放邊界的政策，並對那些不阻擋移民湧入美國的國家課徵關稅，包括中國。

法新社報導，川普（Donald Trump）揚言要對那些不阻擋大批移民湧入美國的國家課徵關稅。預料川普將代表共和黨參加11月總統大選，與民主黨籍的拜登（Joe Biden）再度對決，他正試圖在移民議題上累積選舉資本，民調顯示選民十分在乎這項議題。

在選戰必爭的亞利桑那州舉辦的造勢活動上，川普被問到他會如何遏止從南方邊界入境美國的移民潮，包括來自中國和中東的移民；川普回覆，他將採取經濟措施應對。

川普說：「我們經濟實力強大…如果中國或其他一些國家不乖，我們有個很嚴厲的東西叫做關稅。」

他還說：「我們會很強硬，如果有國家不聽話，我們會對這個國家課徵超重的稅。」但他沒有詳述課稅規模或種類等細節。

這場在鳳凰城（Phoenix）的活動，是川普自上月30日被判偽造商務紀錄以隱匿支付封口費給色情片女星有罪，34項相關罪名成立以來的第一場造勢。

亞利桑那州是美國西南方毗鄰墨西哥的邊境州之一，當地支持川普的群眾在聽完他的長篇演說後，有機會向他提問。

有些問題攸關生活成本，但多數都圍繞在移民議題上。民調顯示，這是選民最關切的議題。

一般認為拜登在移民議題上表現不佳，為了扳回一城，拜登本週發布行政命令，當每日越過美墨邊境進入美國的非法移民超過2500人，將暫停受理非法移民的庇護申請。這道命令也讓美國當局更容易將人遣返回墨西哥。

直到非法越境人數降到1天1500人以下，這些限制措施才會中止。

拜登這次政策轉彎，是訴諸川普過去在任內曾用來禁止穆斯林國家移民的同一套法律，因此飽受各方抨擊。

同時，共和黨批評拜登不夠積極，川普今天也表示如果他勝選，將推翻拜登這道命令。

他告訴歡呼喝采的群眾，「我執政第一天，就要廢止狡猾拜登這道離譜的行政命令」；他還痛批這道命令「支持入侵（美國）、支持兒童販運…支持毒販」，但沒有提出證據。

川普說：「我還要終結拜登政府每一項開放邊界的政策。」

拜登在2020年總統大選以1萬票的微小差距拿下亞利桑那州，預料今年這一州也會是兩人競爭白宮大位的關鍵戰場。

川普預計本月9日將在另一個搖擺州內華達州舉辦造勢活動。

川普 拜登 移民

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