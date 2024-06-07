川普前顧問巴農藐視國會有罪 法官令7/1前入監

美國聯邦法官今天下令曾任前總統川普首席顧問的巴農（SteveBannon）於7月1日前入監服刑，他因藐視國會被判處4個月有期徒刑。

聯邦眾議院特別委員會調查川普支持者於2021年1月6日襲擊國會大廈事件，要巴農赴國會作證；巴農因不願配合，於2022年7月被判藐視國會有罪。

法新社報導，助川普贏得2016年總統大選的幕後智囊之一巴農，於2022年10月被判4個月徒刑，但在上訴期間未入監服刑。

美國聯邦上訴法院上月維持原判。聯邦地區法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols）今天在聽證時撤銷巴農的保釋，命令他在7月1日前向監獄報到。

70歲的巴農在法官下令後於華盛頓法院外告訴記者：「沒有什麼能封住我的口，也沒有什麼會讓我閉嘴…沒有一座監獄或牢房可以讓我閉嘴。」

巴農說：「我們將以驚人的壓倒性結果於11月5日贏得勝利。」美國將於這天舉辦總統大選，現任總統拜登預期與川普再度對決。

川普在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，巴農因拒絕配合眾院特別委員會而被下令入監服刑，是一樁「美國悲劇」。

川普的另一名首席顧問納瓦洛（Peter Navarro）也因藐視國會被判有罪，已於今年3月起在佛羅里達州入監服刑4個月。

74歲的納瓦洛是因川普涉嫌企圖推翻2020年大選結果而坐牢的川普政府最高階前官員。

巴農在川普任期前7個月擔任白宮首席策士，後來據報因與其他高層人員發生衝突而離職。

2020年，巴農被控犯下電信欺詐和洗錢，將捐款人為建造美墨邊境高牆捐贈的數百萬美元用於個人用途。

雖然也有其他人在此案中被定罪，川普於2021年1月卸任前特赦巴農，使得針對巴農的指控被駁回。