點名中國 川普：勝選將對非法移民來源國徵關稅

美國共和黨籍總統參選人川普今天表示，要是他在11月總統大選中勝出，他可能會對一些不出手遏止無證移民從他們的領土湧入美國的國家徵收關稅，其中包括中國。

路透社報導，川普在選戰兵家必爭之地、與墨西哥接壤的亞利桑那州一場活動上回答觀眾提問時，發表上述言論。他並沒有具體說明在這樣的情況下所徵收的關稅規模大小。

被問及移民非法跨越邊境進入美國，川普有哪些遏止手段時，他表示：「我們有強大無比的經濟力量。」川普還說，如果有國家不幫助遏制移民流入美國，像是中國，「我們有一種手段叫做關稅」。

川普補充表示，他希望他不必動用關稅來遏止非法移民，但警告說要是其他國家不拿出作為來協助緩解這個情況，那麼一旦他再次當選，他可能會對「那個國家徵收高額關稅」。

川普將在11月5日登場的總統大選與民主黨籍現任總統拜登對決。邊境安全和移民問題成了選前美國人最關心的問題。