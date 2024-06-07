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波音星際飛機載人首航 與國際太空站成功對接

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國航太巨擘波音公司（Boeing）的太空船「星際飛機」（Starliner）首度載人上太空，今天與國際太空站（ISS）安全對接，完成證實太空船適航性的重要考驗。

這項成就也強化波音面對億萬富豪馬斯克（ElonMusk）旗下「太空探索科技公司」（SpaceX）的競爭力。

路透社報導，太空船稍早失去幾個導引控制噴射推進器，有一部分是推進系統氦氣洩漏所致，儘管如此，還是完成這次對接。美國國家航空暨太空總署（NASA）和波音公司表示，氦氣洩漏應該不會影響任務。

全名為「星際飛機CST-100」（CST-100 Starliner）的太空船載著NASA資深太空人魏勒摩爾（Barry"Butch" Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni"Williams）。

太空船從美國佛州卡納維爾角太空軍基地（CapeCanaveral Space Force Station）發射升空，歷經26小時飛行後，於美東時間下午1時34分（格林威治標準時間17時34分）在南印度洋上空約400公里處與ISS對接。

「星際飛機」形狀如橡皮軟糖，可重複使用。這艘太空船昨天由波音與洛克希德馬丁公司（LockheedMartin）合資事業「聯合發射同盟」（United LaunchAlliance）所製造的「擎天神5號」（Atlas V）運載火箭送上太空。

太空人 波音 美國

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