波音星際飛機 首次載人飛行

延宕多年之後，波音公司「星際飛機」（Starliner）太空船五日終於順利發射，載著美國太空總署兩名太空人飛往地球軌道；波音自此成為繼太空探索科技公司SpaceX之後，第二家為太空總署提供太空人運送服務的航太公司。

這是「星際飛機」首次載人飛行，六十一歲的威爾莫和五十八歲的蘇妮塔．威廉斯搭乘這艘新型太空船從佛州卡納維爾角飛往國際太空站。兩人都是海軍前飛行員，他們預計飛行廿五小時，抵達太空站後停留一個星期，十四日再駕駛「星際飛機」返回地球，預計在美國西部偏遠沙漠著陸。

威爾莫和威廉斯升空半小時後安全進入軌道航向太空站；卡納維爾角發射控制人員起立鼓掌。五月初以來，「星際飛機」曾兩度在倒數計時過程中取消發射。SpaceX公司執行長馬斯克等人也表示祝賀。

波音「星際飛機」二○一九年曾在無人駕駛情況下首次試飛，二○二二年再次試飛，但降落傘出現問題。五日是首次載人飛行，也是五月初以來第三次嘗試發射，終於成功。「星際飛機」最多可搭載七名太空人。

太空總署署長尼爾森在社群媒體上向波音等工作人員道賀，他盛讚星際飛機成功發射是「航太未來的里程碑成就」。

太空總署十年前即同時與波音與SpaceX簽約，運送太空人往返太空站。太空總署支付波音的金額為四十二億美元，SpaceX的費用則超過廿億美元。

二○二○年SpaceX率先將太空人送入軌道，成為第一家實現此目標的私人企業。

若任務順利，太空總署明年開始將輪流使用SpaceX和波音的太空接送服務。