快訊

政院提國會改革覆議 傅崐萁嗆：失敗卓榮泰要下台負責嗎

抗生素雙出包...爆結塊、數據不完整 食藥署回收逾6千瓶

2殉職勇消喊Mayday沒人聽見？ 消防局公布音檔還原現場

91公尺外就能看見！冰雹大如鳳梨 美電視台人員：追風30年不曾見過

中央社／ 德州維戈公園5日綜合外電報導
卡斯特認為這顆冰雹跟鳳梨大小差不多，「我追風30多年，這是我有史以來看過最大的冰雹」。圖／擷自Val Castor粉專
卡斯特認為這顆冰雹跟鳳梨大小差不多，「我追風30多年，這是我有史以來看過最大的冰雹」。圖／擷自Val Castor粉專

美國兩位「追風者」日前在德州狹長帶（Texas Panhandle）找到一個長度超過7吋（17.78公分）的冰雹，研究人員說有可能翻新德州紀錄。

美聯社報導，卡斯特（Val Castor）與妻子艾咪（Amy Castor）是奧克拉荷馬市（Oklahoma City）電視台KWTV資深追風者（storm chaser），2日在追一個大型雷暴系統時，在德州維戈公園（Vigo Park）不遠的公路旁發現一塊長度超過7吋的冰雹。

卡斯特認為這顆冰雹跟鳳梨大小差不多，「我追風30多年，這是我有史以來看過最大的冰雹」。

他說開車時天上有降下幾個棒球大小的冰雹，其中一個還砸破他的擋風玻璃，接著便發現路旁有一顆超大的，大到「我可能100碼（約91公尺）外就瞧見了」。

美國國家氣象局德州勒波克（Lubbock）辦公室的氣象學者沙列姆（Jordan Salem）說，雖仍待德州氣象學家組成的專家小組證實，但這塊巨大冰雹據信寫下該州新紀錄，一舉刷新2021年在宏度（Hondo）找到的一顆6.4吋（16.25公分）冰雹紀錄。

根據美國國家環境資訊中心（National Centers forEnvironmental Information）資料，以全美來說，最重的冰雹是2010年7月在南達科他州維維安（Vivian）附近找到，這顆冰雹據報直徑達11吋（27.94公分），重近2磅（907克）。

冰雹 美國

延伸閱讀

共和黨微領先…眾院多數黨鹿死誰手 取決美墨邊境5選區

相關新聞

91公尺外就能看見！冰雹大如鳳梨 美電視台人員：追風30年不曾見過

美國兩位「追風者」日前在德州狹長帶（Texas Panhandle）找到一個長度超過7吋（17.78公分）的冰雹，研究人...

美議員介入 籲YouTube解除封鎖「願榮光歸香港」

美國國會負責調查北京人權紀錄的委員會，今天呼籲YouTube取消封鎖香港民主歌曲「願榮光歸香港」的影片，稱封鎖這首歌助長...

紐約「堵車費徵收」無限期延後 分析：為民主黨年底選舉

引發巨大爭議及法律訴訟的曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)徵收計畫，在獲得聯邦和大都會運輸署(MTA)...

WSJ爆拜登明顯老化 白宮、民主黨群轟辯護：黨派攻擊

華爾街日報(WSJ)4日引述知情人士說法報導，稱人們私下討論拜登總統的精神狀況不佳，講話有氣無力；白宮官員及民主黨人士5...

「時代」專訪 拜登搞混習近平、普亭 記錯經濟外交數據

拜登總統上個月底接受「時代」(Time)雜誌採訪時頻頻出錯，忘記關於經濟、外交政策和他從事公職期間的重要事實，甚至混淆中...

共和黨微領先…眾院多數黨鹿死誰手 取決美墨邊境5選區

華爾街日報5日分析，眾院多數黨鹿死誰手，將由分布於美墨邊境德州、新墨西哥州、亞利桑納州境內共計五個選區選舉結果決定。目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。