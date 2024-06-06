91公尺外就能看見！冰雹大如鳳梨 美電視台人員：追風30年不曾見過

美國兩位「追風者」日前在德州狹長帶（Texas Panhandle）找到一個長度超過7吋（17.78公分）的冰雹，研究人員說有可能翻新德州紀錄。

美聯社報導，卡斯特（Val Castor）與妻子艾咪（Amy Castor）是奧克拉荷馬市（Oklahoma City）電視台KWTV資深追風者（storm chaser），2日在追一個大型雷暴系統時，在德州維戈公園（Vigo Park）不遠的公路旁發現一塊長度超過7吋的冰雹。

卡斯特認為這顆冰雹跟鳳梨大小差不多，「我追風30多年，這是我有史以來看過最大的冰雹」。

他說開車時天上有降下幾個棒球大小的冰雹，其中一個還砸破他的擋風玻璃，接著便發現路旁有一顆超大的，大到「我可能100碼（約91公尺）外就瞧見了」。

美國國家氣象局德州勒波克（Lubbock）辦公室的氣象學者沙列姆（Jordan Salem）說，雖仍待德州氣象學家組成的專家小組證實，但這塊巨大冰雹據信寫下該州新紀錄，一舉刷新2021年在宏度（Hondo）找到的一顆6.4吋（16.25公分）冰雹紀錄。

根據美國國家環境資訊中心（National Centers forEnvironmental Information）資料，以全美來說，最重的冰雹是2010年7月在南達科他州維維安（Vivian）附近找到，這顆冰雹據報直徑達11吋（27.94公分），重近2磅（907克）。