影／自閉症少年輕罪入獄 卻遭員警拒給藥、裸體審問慘死獄中

美國俄亥俄州日前傳出一起疑似執法過當的事件。一名罹患自閉症的19歲少年因輕罪遭逮捕，員警不但不讓他服藥、將他脫光審訊，過程中還不斷用各種羞辱性字眼嘲笑。少年最後在獄中多次用頭撞牆，重傷不治身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，19歲的特拉梅爾（Isaiah Trammell）在2023年3月因精神問題在家用頭撞牆。鄰居報警之後，警方發現他之前曾對妹妹和妹夫家暴，特拉梅爾因此被通緝，於是警方便以家庭暴力輕罪將他逮捕。

據報特拉梅爾被逮捕後告訴警方，自己用頭撞牆是因為「這是擺脫我腦中瘋狂想法的唯一辦法」。特拉梅爾的母親受訪時表示，兒子常會用頭撞牆，也常因此入院，他們都不知道特拉梅爾被通緝後沒有執行逮捕令。

由於特拉梅爾有自殘傾向，他被關在特殊的牢房，但過程中他被員警綁在約束椅上審訊，身上什麼都沒有穿。他向警方要求毯子、要服藥和打電話回家，但員警卻聽而不聞，過程長達一個多小時。從監視器影片中還能聽見員警說他「荒謬」、「讓人看了尷尬」，還「表現得像個渾蛋」。

特拉梅爾入獄後不到十小時就被送往醫院急救，最後因傷重不治身亡。監獄聯盟成員伊馮．柯林頓（Yvonne Currington）表示，特拉梅爾在獄中要求用藥，卻被忽視和嘲笑，最後因沒有受到應得的尊重而喪命，「我們要對他的事負責」。監獄聯盟也呼籲俄亥俄州戒治與懲教部（Ohio Department of Rehabilitation and Corrections）介入調查。