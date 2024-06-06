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拜登兒子非法持槍案 前女友與前妻作證曝吸毒史

中央社／ 威明頓5日綜合外電報導
美國總統拜登之子韓特非法持槍刑事案，檢方今天傳喚被告前女友作證。美聯社
美國總統拜登之子韓特非法持槍刑事案，檢方今天傳喚被告前女友作證。美聯社

美國總統拜登之子韓特非法持槍刑事案，檢方今天傳喚被告前女友作證，欲透過韓特過去在豪華飯店不斷吸毒的歷史，證明韓特先前購槍時未如實填寫表格，以非法手段買下槍枝。

綜合法新社和路透社報導，2017及2018年曾與韓特．拜登（Hunter Biden）交往過的凱斯坦（ZoeKestan），今天在陪審團面前形容韓特2018年購槍前幾個月，是如何在加州洛杉磯豪華飯店準備快克（crack），又是如何在旅館房間內吸毒亢奮好幾天。

凱斯坦告訴陪審團說：「他一醒過來就會想去吸食。」她還回憶說，韓特「每20分鐘左右」吸食毒品一次。

韓特的前妻布勒（Kathleen Buhle）今天也出庭作證，並於20分鐘作證期間形容她最初是如何發現韓特吸毒。她說，2015年她在兩人的住處側廊找到吸毒工具，後來很擔心女兒會不小心發現這些工具。

韓特這起刑事案件，寫下美國史上首度有現任總統子女受審的難堪紀錄。美國聯邦檢察官試圖證明，韓特2018年10月購買一把左輪手槍時，蓄意在購槍表格上作假，隱匿吸毒一事。

然而，韓特的律師表示，韓特「購槍時沒有用毒」，且在擁槍的11天期間，槍枝「從未上膛、從未被帶在身上，也從未被使用過」。

韓特說過自己已戒毒，2019年至今都沒碰過毒品。

第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）今天再次現身法庭，她自開庭以來即天天到場旁聽。總統拜登則是發布聲明，說他以兒子「為傲」。

檢方指控韓特購槍時未如實通報自己吸食毒品，外加非法持有武器11天；54歲的韓特則對檢方提出的3項重罪指控概不認罪。

韓特的罪名若成立，最高可面臨25年有期徒刑，不過初犯者通常不太可能坐牢。

吸毒 拜登 毒品

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