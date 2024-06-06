快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

打馬悍將嗆「擋我選縣長」 火化場藏2026彰化政治角力

34項重罪在身 紐約市警局將吊銷川普持槍許可證

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
美國前總統川普。路透
美國前總統川普。路透

一名高級警官告訴CNN，紐約警察局正準備吊銷前總統川普的持槍許可證。川普因面臨紐約刑事指控而被起訴後，他的紐約隱蔽持槍許可證於2023年4月1日被吊銷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這名警官表示，川普獲准持有的3把手槍中，有兩把已於2023年3月31日移交給紐約警察局，第3把槍則「已合法轉移到佛羅里達州」。

2024年5月30日，川普被判犯下34項重罪全數有罪後，如果他仍持有在佛羅里達州的第3把槍，可能違反多項州和聯邦法律。CNN已聯繫川普的代表，以查明他在佛羅里達州是否還有槍。被定罪的重罪犯擁有槍枝為聯邦犯罪行為。

這名警官表示，紐約警察局司法局將完成調查，「這可能導致他的許可證被吊銷」。川普可能會尋求舉行聽證會質疑吊銷許可證的決定。

根據多個執法消息人士，川普獲得紐約警察局頒發的隱蔽持槍許可證已有十多年，但根據紐約警察局的指導方針和紐約州法律，因為川普申請許可證時要求保密，因此擁有公共紀錄豁免權。

川普的許可證在整個總統任期及卸任後一直保持有效，直到他在2023年3月因偽造商業紀錄等多項重罪被起訴。

川普 紐約 警察

延伸閱讀

全球屏息關注！川普封口費案遭判34項重罪 各國反應曝光

封口費案庭審結束 川普要求法官解除禁言令

川普被定罪反而激出支持者 5月募得逾45億元

川普可能再次執政 台灣準備好了嗎？

相關新聞

34項重罪在身 紐約市警局將吊銷川普持槍許可證

一名高級警官告訴CNN，紐約市警察局正準備吊銷前總統川普的持槍許可證。川普因面臨紐約刑事指控而被起訴後，他的紐約隱蔽持槍...

拜登兒子非法持槍案 前女友與前妻作證曝吸毒史

美國總統拜登之子韓特非法持槍刑事案，檢方今天傳喚被告前女友作證，欲透過韓特過去在豪華飯店不斷吸毒的歷史，證明韓特先前購槍...

川普干預選舉案 美喬治亞州上訴法院暫停審理

美國喬治亞州上訴法院今天凍結了前總統川普和共同被告涉及干預選舉案的所有訴訟程序

波音星際飛機佛州成功升空 首次載人上太空寫里程碑

美國航太巨擘波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）今天在佛州成功升空，展開首次載人上太空的任務...

全球屏息關注！川普封口費案遭判34項重罪 各國反應曝光

美國前總統川普遭判有罪還可選總統嗎？他5月30日遭法院判決在封口費案件中有34項重罪，但若非判叛國罪，川普仍可競選總統。許多右派執政或專制的國家如義大利、匈牙利與俄羅斯紛紛表態支持川普，但在烏克蘭與亞洲國家，都因為擔心川普若真的選上，將中斷軍事與經濟援助，因此多不願評論此事。

手掌大「喬羅蜘蛛」 今夏恐入侵紐約都會區

來自東亞、手掌大小的「喬羅」(Joro)蜘蛛入侵美國已有十來年，最新研究顯示，該品種的蜘蛛很有可能在今夏入侵紐約、新澤西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。