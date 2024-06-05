全球屏息關注！川普封口費案遭判34項重罪 各國反應曝光

美國前總統川普遭判有罪還可選總統嗎？他5月30日遭法院判決在封口費案件中有34項重罪，但若非判叛國罪，川普仍可競選總統。許多右派執政或專制的國家如義大利、匈牙利與俄羅斯紛紛表態支持川普，但在烏克蘭與亞洲國家，都因為擔心川普若真的選上，將中斷軍事與經濟援助，因此多不願評論此事。

沒叛國都可參選總統

根據《紐約時報》報導，川普5月30日在紐約法院的封口費審判中，被判定犯有34項重罪，各界都相當關注川普還能競選總統嗎，與有罪判決是否會減少選民對他的支持？依據美國法律規定，除非是叛國罪，無論刑事判決定罪或入獄服刑，都不影響川普參選或就任總統的資格。

外國觀察家們也開始猜測，如果川普在11月再次贏得總統大選，本就已經很不穩定的他，會因此更不遵守正常的政治和外交規則。當有罪判決出爐時，在國外支持川普的反移民、右翼民族主義政客迅速跳出來為他辯護，包括匈牙利總理奧班、義大利副總理薩爾維尼與脫歐小黨「英國改革黨」黨魁法拉奇等人。

盟友與大敵拒絕評論

俄羅斯則透過政府發言人佩斯科夫表示，美國政府正試圖「通過一切可能的合法和非法手段」來剷除政治對手。由於川普是否會在11月的大選中脫穎而出，將影響美國的國際參與程度，因此各國都相當關注川普未來所受到的審判。

但多數國家的反應相當謹慎，如日本官員表示「不想對其他國家的司法程序發表評論」，英國首相蘇納克則說「拒絕討論川普一案」，工黨黨魁斯塔莫表示「最終，川普是否當選總統是美國人民的事」；中國外交部發言人毛寧拒絕對判決發表評論。

戴罪決策恐更失控

在烏克蘭，由於共和黨在國會一直拖延美國的軍事援助，讓該國對俄戰事受挫；在歐洲，依賴美國防務的領導人擔心，與華盛頓的關係可能會重新變得緊張，且美國可能不再支持加強對俄羅斯的防禦。在亞洲，拜登政府擔心中國可能入侵台灣，而美國的盟國則擔心長期以來的防衛條約是否真的能被落實。

華盛頓詹姆斯頓基金會的中國政治分析師林和立表示，中國駐美國大使館及其在美國各地領事館的官員很可能正在忙於評估這一判決將如何影響選舉。林和立分析，如果川普獲勝，考慮到目前他獲勝的特殊情況，他可能會傾向於採取不可預測的行動來維護自己的權威。

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