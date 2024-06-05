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拜登法國行高調談願景 劍指川普外交理念

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國總統拜登。 (美聯社)
美國總統拜登。 (美聯社)

美國總統拜登今天前往法國紀念「諾曼第登陸」（D-Day）80週年。拜登此行旨在強調他對歐洲盟友的承諾，並將他的民主願景與總統大選的對手川普相比較。

綜合路透社與法新社報導，拜登將於今晚啟程前往法國，這是拜登首度對法國進行國是訪問，5天的行程中，他將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會談

並發表演講，同時參加紀念諾曼第登陸的活動。

這位81歲的民主黨人在今天出版的「時代雜誌」（TIME）中表示，「我們（美國）是世界強國」，他在訪問中還闡述美國在日益脆弱的戰後國際秩序中，如何持續發揮領導作用。

拜登的法國行正值美國盟友擔心共和黨總統候選人川普在今年大選中捲土重來，川普如果獲勝，這預示美國可能走向新一波的孤立主義。

川普曾威脅說，如果北大西洋公約組織（NATO）盟國不增加國防開支，他將放棄這些盟友。外界擔心如果川普再次當選總統，他將讓美國完全退出北約。

拜登表示他在許多事情的觀點與川普截然不同，美國的安全取決於「世界各地的盟友」。拜登補充說，但是「他（川普）只想放棄盟友。」

白宮發言人柯比（John Kirby）今天對記者表示：「二次世界大戰向世界展現強有力聯盟和夥伴關係的價值，此一經驗至今仍在歐洲與其它地區引起共鳴。」

柯比也表示，拜登和馬克宏將在訪問期間討論，可能使用凍結的俄羅斯資產約3000億美元援助烏克蘭。

拜登本週稍晚將在巴黎會見馬克宏，訪問期間將舉行歡迎儀式、閱兵和工作晚宴，隨後兩人將舉行聯合記者會。

白宮表示，兩國領袖將就在亞太地區合作發表聲明，內容也會包括能源轉型和核能問題。中國在亞太地區行為日益強勢。

拜登曾於2022年12月在華盛頓款待馬克宏，因此馬克宏最後將舉辦盛大國宴來回敬。

拜登在出訪前的政治募款活動中，稱諾曼第登陸是「世界史上捍衛自由與民主的最重要時刻之一」，並表示絕不能放棄登陸當天的犧牲。

拜登 美國 馬克宏

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