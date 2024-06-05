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用搖頭丸治療創傷症候群 美專家小組壓倒性反對

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國食品暨藥物管理局（FDA）召集的衛生專家小組今天以壓倒性多數投票反對使用俗稱「搖頭丸」的MDMA來治療創傷後壓力症候群（PTSD）。

法新社報導，創傷後壓力症候群是一種使人衰弱的心理健康狀況，在人們經歷死亡、戰鬥或性侵等創傷性事件或受到上述威脅後出現，每年影響約5%美國人。

然而，迄今為止，治療PTSD的藥物選擇僅限於兩種抗抑鬱劑，必須服用3個月才能看見效果，且患者對這些藥物的反應率參差不齊。

總部位於加州的製藥公司Lykos Therapeutics已根據兩項臨床研究提出監管批准請求，每項研究皆招募約100人參與，以評估MDMA與談話治療等其他心理干預措施並用，和安慰劑加談話治療的差異。

兩項研究發表於國際期刊「自然醫學雜誌」（Nature Medicine），顯示MDMA在治療PTSD方面確實既安全又有效。

不過，專家小組11名成員中有9人表示，現有數據不足以證明這種療法有效，11名專家中更有10人認為弊大於利。

小組成員之一、美國創傷後壓力症候群防治中心（National Center for PTSD）的霍爾茨海默（PaulHoltzheimer）說：「我認為這是一種令人非常興奮的治療方法。迄今為止的研究結果讓我備受鼓舞。」

「但我覺得，無論是從成效或安全角度而言，現在（要談這項療法是否恰當）還為時過早。」

專家小組的投票結果不具約束力，但FDA很少反對他們的建議。

創傷後壓力症候群 投票 美國

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