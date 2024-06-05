選前出手解決非法移民問題 拜登立場丕變遭砲轟

美國總統拜登試圖在11月大選前降低自己在移民問題上的政治弱點，宣布美國5日起，對尋求庇護者暫時關閉墨西哥邊境。他這項政策轉變旋即引發各方砲轟。

綜合法新社與路透社報導，拜登執政下，非法跨越美墨長達3050公里邊界的人數來到新高，去年12月來到約30萬人的單月高峰，相當於每日1萬人，引發選民擔憂。

81歲的民主黨籍總統拜登今天簽署行政命令，盼透過這份於午夜生效的行政命令「控制」美國與墨西哥接壤的南部邊境。

拜登在白宮發表簡短演說時，兩旁站著邊境各州的官員，他說：「我今天來這裡，出手做了國會共和黨人拒絕做的事情，也就是採取必要措施確保我們的邊境安全。」

根據拜登簽署的行政命令，一旦每日非法入境美國的人數超過2500人，就不再受理庇護申請。這道行政命令並簡化將非法移民遣返至墨西哥的程序。

唯有非法移民人數降至每日1500人以下，才會恢復受理庇護申請。

然而美國國土安全部表示，新限制措施並不適用於無人陪伴的孩童、面臨重大醫療或安全威脅者，以及人口走私受害者等。

拜登的這項政策變動引發各方砲轟，因為他援引的法律依據，川普擔任總統時也用過，只不過當時川普是用來禁止來自穆斯林國家的移民入境美國。

拜登這一步，旋即遭共和黨人抨擊不夠力，多個人權組織也說這是過去幾十年來任何民主黨籍總統所實施過最為極端的移民政策，矢言將走法律途徑出手擋下。

一名來自宏都拉斯的移民在美墨邊境南側告訴法新社說：「我們有家庭、有妻兒要養，我們來這裡不是因為好玩，我只求一個機會。」

拜登即將與11月5日的大選與共和黨籍的川普一較高下。根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）5月中旬進行的民調，在移民政策方面，支持川普的登記選民比支持拜登的要高出17個百分點。