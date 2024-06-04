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美議員老爸演說談川普…6歲兒子「不給面子」在身後做鬼臉 網友全笑翻：好可愛

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影／超搶鏡！美議員老爸國會演說 6歲小兒身後做鬼臉引爆笑

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國田納西州眾議員羅斯3日赴國會發表演說，身後6歲兒子葛伊對鏡頭做鬼臉超搶鏡。美聯社
美國田納西州眾議員羅斯3日赴國會發表演說，身後6歲兒子葛伊對鏡頭做鬼臉超搶鏡。美聯社

NBC報導，美國田納西州眾議員羅斯（John Rose）3日赴國會發表演說，當他在台上談及前總統川普封口費案時，身後的6歲兒子葛伊（Guy Rose）對著攝影鏡頭吐舌頭、做鬼臉超搶鏡，影片在社群平台瘋傳，網友爆笑讚「小鬼真可愛」。

眾議員羅斯3日赴國會發表演說，帶著6歲兒子葛伊，當他站在台前談及川普封口費案遭判刑時，坐在身後的葛伊對著攝影鏡頭擠眉弄眼，先是露齒給出燦爛微笑，一陣動來動去後開始吐舌頭、做鬼臉，只見他睜眼、微翻白眼，斜吐舌頭，鬼靈精怪的樣子超級搶鏡。

有時葛伊向鏡頭揮手，或者拿出玩具把玩，身前的老爸則渾然不察地演說。

事後羅斯觀看C-SPAN電視網將影片上傳社群媒體X，「這就是我叫葛伊對鏡頭和弟弟山姆微笑的結果。」

葛伊人小鬼大的模樣相當逗趣，影片迅速在社群瘋傳，他也收穫一群粉絲，不少網友留言感到爆笑，「他馬上就發現鏡頭了LOL（爆笑）」、「小鬼真可愛」。

封口費案 影片 社群媒體

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