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拜登批川普「定罪重罪犯」：讓他回鍋威脅更大

中央社／ 美國康乃狄克州格林威治鎮3日綜合外電報導
美國總統拜登（左）、美國前總統川普（右）。美聯社
美國總統拜登（左）、美國前總統川普（右）。美聯社

美國總統拜登（Joe Biden）今天火力全開，砲轟11月大選的對手川普（Donald Trump）是美國史上首位競選總統一職的「定罪重罪犯」。

現年81歲的川普被紐約陪審團在一項歷史性裁決中認定，川普偽造商業紀錄以掩蓋支付封口費給成人片女星有罪之後，拜登首次使用了「定罪重罪犯」來形容川普。

拜登在康乃狄克州對金主表示：「各位，競選活動進入了未知領域，美國歷史上第一次有位被定罪的重罪犯前總統正在尋求總統職位。」

拜登表示，川普對美國司法系統的攻擊更加危險，因為共和黨籍的川普做出沒有根據的指控，聲稱此案遭到操弄。

拜登說：「儘管這令人不安，但更具破壞性的是川普對美國司法體系的全面攻擊。」

拜登表示，他在2020年大選中的手下敗將川普如果重返大位，將構成更大的威脅。

川普 拜登 美國大選

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