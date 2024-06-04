拜登批川普「定罪重罪犯」：讓他回鍋威脅更大
美國總統拜登（Joe Biden）今天火力全開，砲轟11月大選的對手川普（Donald Trump）是美國史上首位競選總統一職的「定罪重罪犯」。
現年81歲的川普被紐約陪審團在一項歷史性裁決中認定，川普偽造商業紀錄以掩蓋支付封口費給成人片女星有罪之後，拜登首次使用了「定罪重罪犯」來形容川普。
拜登在康乃狄克州對金主表示：「各位，競選活動進入了未知領域，美國歷史上第一次有位被定罪的重罪犯前總統正在尋求總統職位。」
拜登表示，川普對美國司法系統的攻擊更加危險，因為共和黨籍的川普做出沒有根據的指控，聲稱此案遭到操弄。
拜登說：「儘管這令人不安，但更具破壞性的是川普對美國司法體系的全面攻擊。」
拜登表示，他在2020年大選中的手下敗將川普如果重返大位，將構成更大的威脅。
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