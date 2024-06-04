美防疫專家佛奇眾院作證 怒駁掩蓋COVID-19起源

前美國政府科學家佛奇（Anthony Fauci）曾是帶領美國對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的代表人物，他今天在退休後首度現身國會聽證會，期間憤怒否認掩蓋疫情起源。

綜合法新社和路透社報導，在2020年COVID-19疫情爆發初期，全球陷入混亂，佛奇成了全美最信任的抗疫專家，但他經常為了防疫措施與時任總統川普發生衝突，引發右翼人士強烈不滿，在家人面臨死亡威脅後，佛奇如今生活在維安保護下。

共和黨人指控這位83歲的免疫學專家批准提供資金給中國科學家，協助引爆這場百年來最嚴重的疫情，還說這些中國科學家製造了導致COVID-19的冠狀病毒SARS-CoV-2。

共和黨人今天在聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會（House Select Subcommittee on theCoronavirus Pandemic）逼迫佛奇說出他對「功能增益」（gain of function）研究的了解。

「功能增益」研究意在增強病毒，以找出對抗病毒的方法，但這項具爭議性的技術也是COVID-19疫情源於實驗室病毒外洩理論的核心。

佛奇指出，武漢病毒研究所研究的蝙蝠病毒要變成導致這場疫情的病毒，「在分子上來說是不可能的事」。

共和黨人聲稱佛奇影響中央情報局（CIA）關於疫情是否源於自然或從實驗室外洩的分析，佛奇也予以駁斥。

佛奇曾任國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長長達38年，直到2022年12月下台，他在疫情期間協助制定聯邦政策。這場疫情奪走110萬名美國人的生命。

他經常在電視上露臉，糾正川普關於疫情的錯誤資訊，這讓他在川普的盟友間樹敵。川普將於今年11月爭取二度入主白宮。

眾院疫情特別小組委員會在為期15個月的調查期間聽取逾100小時的證詞，爬梳堆積如山的文件，但未能找出任何證據指向佛奇與武漢實驗室這項可能具危險性的研究有關。

世界衛生組織（WHO）和全球科學家都調查了病毒起源，大多數人認為病毒是在中國從動物傳給人類。

去年公布的美國情報分析指出，病毒也有可能經過基因改造，從武漢實驗室外洩。

佛奇向議員們表示，討論實驗室外洩論的依據「並不是陰謀論」。

他說：「我也已經非常、非常清楚地多次表明，我不認為實驗室（外洩）的概念本身是一種陰謀論。」

他說：「所謂陰謀論是扭曲這個特定主題，像是（假設病毒）確實是從實驗室洩漏，而我像傑森包恩（Jason Bourne）一樣空降到中情局，告訴他們真的不應該談論實驗室洩漏的事。」傑森包恩是動作系列電影「神鬼認證」（The Bourne Identity）中的特務主角。