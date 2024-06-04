快訊

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

6月首波新品！台灣寶可夢中心推「波克比」4款超Q玩偶、36種鑰匙圈 網讚速度超快

保護兒少心理健康 紐約州擬限制演算法推播內容

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

華爾街日報（WSJ）今天引述知情人士說法報導，根據一項州議員達成的初步協議，紐約州計劃禁止社群媒體公司在未經家長同意下，利用演算法控制推播給兒童的內容。

近年來，社群媒體平台因為其容易讓人上癮和對年輕人的影響，受到密切關注。

民主黨籍紐約州州長侯可（Kathy Hochul）表示，這項措施能降低社群媒體成癮性，還說青少年過度使用社群媒體，導致心理疾病發病率升高。產業團體則對這項議案的合憲性提出質疑，稱媒體識讀會有更直接的影響；他們已經在其他州取得法院禁制令，阻止相關限制措施生效。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）今年2月曾表示，市政府已就加劇年輕人心理健康危機一事，對MetaPlatforms旗下臉書（Facebook）和Instagram等社群媒體公司提告。

華爾街日報報導指出，這項立法的目的是要防止社群媒體公司自動推播內容給未成年人。

報導稱，預計本週將進行表決的這項法案仍在敲定最後細節，該法案還將禁止各平台在未經家長同意下，在夜間發送通知給未成年人。

紐約州將成為首個對社群媒體內容如何傳遞實施限制的州，加州也正在推動類似立法。

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）3月簽署了一項法案，禁止14歲以下兒童使用社群媒體平台，並要求14歲到15歲者使用前需徵得家長同意。支持人士指出，這項措施能保護兒童的心理健康免於面臨網路帶來的風險。

猶他州去年3月成為全美第一個透過法律規範兒童使用社群媒體的州，阿肯色州、路易斯安那州、俄亥俄州和德州等州也跟進做出相關限制。

未成年 社群媒體 紐約 網路

延伸閱讀

黃珊珊稱坐下談不能預設前提 柯建銘批藍白合作犯罪卻怪警察

不滿封口費案判決 川普支持者「倒掛國旗」抗議

韓國瑜籲藍營暫緩推衝突法案 陳其邁表認同

港嶺大取消徵集「5月35日」文創 稱不可抗力因素

相關新聞

影／超搶鏡！美議員老爸國會演說 6歲小兒身後做鬼臉引爆笑

NBC報導，美國田納西州眾議員羅斯（John Rose）3日赴國會發表演說，當他在台上談及前總統川普封口費案時，身後的6...

屍體在喘氣！美74歲婦死了2小時後「復活」葬儀社嚇爛急實施CPR

紐約時報報導，美國內布拉斯加州一名74歲婦人被安養院宣告死亡，遺體運往葬儀社2小時後，殯葬人員驚覺屍體在呼吸，緊急實施心...

拜登批川普「定罪重罪犯」：讓他回鍋威脅更大

美國總統拜登（Joe Biden）今天火力全開，砲轟11月大選的對手川普（Donald Trump）是美國史上首位競選總統...

民調：川普喊大規模遣返無證移民 獲半數選民共鳴

紐約時報3日分析，民調結果顯示，前總統川普在移民議題的強硬立場，獲得選民共鳴。

中國無證客爆發！至5月已2萬4200人越境 破2023財年總數

美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)透露，5月共有超過3...

眾院調查佛奇 共和黨、民主黨2醫生眾議員主導

曾在川普政府、拜登政府擔任白宮首席防疫顧問的美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Al...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。