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可能4度赴美國會演說 內唐亞胡將超越邱吉爾創紀錄

中央社／ 華盛頓/耶路撒冷3日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。（美聯社）
以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

美國媒體今天報導，以色列總理內唐亞胡本月13日將在美國國會發表演說；然而，內唐亞胡辦公室和以色列國會消息人士表示，演說日期尚未敲定。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（PunchbowlNews）、Politico等媒體均報導內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）將於6月13日在美國聯邦參眾兩院聯席會議發表談話。

不過，內唐亞胡的辦公室後來告訴以色列媒體說，他赴美國國會演說的日期「尚未敲定」，但不會是在6月13日，因為當天是猶太節日。

更何況拜登上述時間點也預料將前往義大利，出席本月13日到15日的七大工業國集團（G7）峰會。

法新社和路透社報導指出，此時，內唐亞胡正因加薩（Gaza）戰爭釀大批平民死傷而遭到抨擊，與美國總統拜登政府的關係也日趨緊張。各方均施壓以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）達成永久停火協議。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部，據以色列官方數據統計共造成1194人死亡，其中大多是平民；以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩走廊發動報復攻擊，迄今未歇，據當地衛生部估計，加薩已有超過3萬6470人喪生。

拜登上個月底宣布所謂的以色列3階段計畫，目標在結束加薩衝突、釋放所有人質，並在哈瑪斯不再掌權的情況下，重建這處飽受重創的巴勒斯坦地區。

內唐亞胡辦公室則強調，除非以色列「實現所有目標」，包括摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力，否則哈瑪斯去年10月7日發動突襲挑起的這場戰爭將會持續下去。

美國聯邦參、眾議院4位政黨領袖上週在一封聲援以色列的信中，邀請內唐亞胡在國會聯席會議發表演說。他們在信中表達對「以色列對抗恐怖行動的支持，尤其是在哈瑪斯持續扣押美國與以色列公民作為人質的情況下」。

外國領袖在美國國會聯席會議發表演說是罕見榮譽，通常只有美國最親密盟友或國際重要人物才能獲此殊榮。內唐亞胡先前已發表過3次這類談話，最近一次是在2015年。

若接下來敲定演說日期，將使內唐亞胡成為第一位4度在美國國會聯席會議發表演說的外國領袖，打破他目前與英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）同為3次的紀錄。

G7 以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 美國

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