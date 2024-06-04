美國安局長：中國駭客潛伏民用基礎設施恐波及平民

美國新任國安局長霍夫表示，中國駭客以偽裝成網路用戶、並使用內建工具的方式進行攻擊，手法不尋常。他憂心中國駭客滲透民用基礎設施，未來若美中爆發衝突，不僅威脅軍方，恐衝擊到平民。

霍夫（Timothy Haugh）於新加坡「香格里拉對話」安全會議期間接受華爾街日報訪問，表達對中國駭客潛伏在「民用基礎設施」伺機而動的憂心。

中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」（VoltTyphoon）近期浮上檯面。霍夫說，令人憂心的不僅是它欲攻擊的目標，還有它極不尋常的攻擊方式。

霍夫今年2月接任美國國安局（National SecurityAgency）局長和五角大廈網路司令部（U.S. CyberCommand）司令，負責關注中國竊取美國敏感資料和武器技術。

霍夫更對中國駭客不動聲色地為「未來網路攻擊」預做準備的行為發出警訊。他表示，美方觀察到中國駭客試圖潛伏在沒有情報價值的關鍵基礎設施網絡，「這也是為什麼它如此令人擔憂的原因」。

美方擔憂，假設台海發生衝突，中國可以利用其潛在的網路存取權，對美國或盟友的重要基礎設施發動破壞性的網攻，從供水、電網、到運輸系統無一倖免，這足以擾亂民眾生活並可能傷害到平民。

霍夫說，對供水系統的攻擊尤其令人憂心。「伏特颱風」曾滲透進入關島的供水系統網絡，關島是美國在西太平洋地區的戰略樞紐，若美中爆發衝突，將是至關重要的地點。

霍夫表示，很難想像針對民用供水系統發動攻擊的情況，即便那些人口當中包含部分的軍人，「這是一個需要警惕的領域」。

他說，從軍事的角度來看，這與美方對「比例原則」的看法並不一致。比例原則是指對軍事目標的攻擊，應避免造成平民與非軍事目標的附帶損害。

對於中國的滲透是否比已知的範圍更廣，霍夫說，「我想還會發現更多領域」。

霍夫再次對「伏特颱風」操作手法令人難以察覺發出憂心警訊，他指出，如果他們是用竊取數據的方式，網安人員還能看見數據的去向、數量、及目標，「但是在這種（特殊）情況下，我們看不到」。

霍夫告訴華爾街日報，為取得系統訪問存取權，中國駭客運用顛覆某些網路用戶身分的方式，使他們能夠以用戶身分來操作、並使用系統內建工具達成目的。

他說，中國對美國的網攻，在數量和複雜程度上都在持續增加，「難以量化」。