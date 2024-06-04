「要關就關」 川普暗示民眾恐暴動

美國前總統川普二日接受福斯新聞網專訪表示，他在紐約州被控卅四項重罪罪名，陪審團悉數認定有罪，法官量刑是下獄還是軟禁在家，「我都沒問題」，但「大眾可能很難接受」，某個時刻可能引爆民意。紐約時報說，川普此話暗示他被處刑可能引發政治暴力。

美國有線電視新聞（CNN）報導，在福斯二日播出的節目中，川普談到自己可能被判的刑期，不管是監禁或軟禁，「我都沒問題」。他說，他看見一名他的律師在電視上說，「不行，不能那樣對待川普總統」，但他認為「不必求饒」。

川普說，不認為大眾可以忍受他被處刑，不敢打包票民眾可以忍受；「在某個時刻，會有引爆點」。

曼哈頓法院陪審團五月卅日判決，川普在封口費案被控罪名悉數有罪，使得他成為第一個被判刑事罪名成立的美國前總統，也是第一個主要政黨的總統提名人在競選過程中被判犯下刑事罪。

法官默欽預訂七月十一日宣布對川普的量刑；默欽可以判每項罪名的刑罰為緩刑或最高四年有期徒刑，最高合併為廿年。

目前川普在等候處刑宣判，沒被羈押。他向福斯新聞堅稱自己沒做任何錯事，砲轟定他罪的人「有病」、「偏頗」。川普宣稱，這場審判在紐約市舉行，參加的人多半都是民主黨。他說，民主黨人是「來自內部的敵人」，帶給美國的威脅比俄國、中國大陸這些外部敵人更嚴重。

川普說，「你知道，我談的是外部敵人和內部敵人。你有俄羅斯，你有中國，但如果你有個聰明的總統，要處理他們其實相當容易，因為我們有很多優勢。但來自內部的敵人，他們正在損害這個國家」。

川普表示，「我為憲法奮戰中」，這場官司，家人比他自己更難受。他特別談到妻子梅蘭妮亞，「她還好，但我覺得她一定很難受，畢竟她得讀那些鬼扯的東西」。

福斯新聞網報導，川普表示若再度當選總統，一定要向「敵人們」算帳，而且復仇會成功。

川普在專訪中也談到，他若重回白宮將大舉遣返無證移民，並立即結束戰爭，川普宣稱他和俄國總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基都有交情，「我會讓他們共處一室，讓戰爭結束。我有明確的計畫，但我不能告訴你」。