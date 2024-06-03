現任總統子女首例！杭特涉非法持槍出庭 拜登聲援：我是總統也是父親

美國總統拜登次子杭特涉嫌非法持槍，3日在德拉瓦州出庭，是美國史上現任總統子女受審首例。美國CNN報導，拜登對此事發表聲明稱，身為總統不會評論待審的聯邦案件，但他也是父親，所以支持杭特。

福斯新聞網指出，第一夫人吉兒、杭特的妻子梅莉莎．柯恩（Melissa Cohen），及杭特同父異母的妹妹艾希莉（Ashley Biden）也現身法院。

拜登聲明表示：「我是總統，但我也是父親。吉兒和我愛我們的兒子，我們為杭特如今的樣子感到自豪。杭特面對逆境展現的韌性，及他為康復所展現的力量，都鼓舞我們。許多家庭都有克服毒癮的家人，會了解我們在說什麼。身為總統，我不會評論待審聯邦案件。但身為父親，我對自己的兒子有無限的愛和信心，並尊重他的力量。我們家一起經歷過很多事，吉兒和我會繼續以我們的愛和支持，支援杭特和家人。」