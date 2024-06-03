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加州內陸城市野火燎原 民眾疏散州際公路關閉

中央社／ 舊金山2日專電

加州內陸城市崔西市昨天爆發野火，猛烈火勢徹夜延燒，截至今早，已焚燒5000多公頃土地，濃煙直竄天空，舊金山東灣通往崔西市的州際公路暫時封閉，附近居民被迫疏散。

橘色火焰劃過山丘地，濃煙大霧遮蔽整個天空，加州灣區東邊的內陸城市崔西市（Tracy）昨天下午傳出大火，強風吹拂和乾草助長下，火勢徹夜延燒。

透過加州森林防火廳（Cal Fire）畫面，可以看見夜晚野火燎原，停在路邊的車輛被燒成廢鐵，大片面積土地受損。目前傳出至少2名消防人員因搶救而受傷。

這起火勢起於崔西市西南邊，鄰近勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）的一處用地。起火原因尚待釐清。

新聞攝影波特（Kent Porter）於X平台推文表示，以往從不曾在6月看過如此大的火勢。大火沿著斜坡蔓延隨處可見，連接加州灣區和崔西市的580號州際公路，不時也出現火焰。

截至今天上午，約有5000多公頃土地被燒毀，580號州際公路東向路段封閉，部分居民和動物被疏散，風勢已逐漸減弱，加州各地消防人員著手全力搶救。

舊金山

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