拜登兒子持槍案將出庭應訊 美大選成司法攻防戰

中央社／ 紐約2日專電

美國總統拜登的兒子韓特．拜登（Hunter Biden）因非法持槍案，將於明天在家鄉威明頓出庭。繼前總統川普因封口費案被判有罪後，近期美國總統大選兩黨攻防移至法庭內，韓特的案件因涉及家族隱私，預料也將吸引關注。

54歲的韓特長期受酒癮藥癮影響，是令拜登頭痛但摯愛的小兒子。2020年總統競選期間，韓特的醜聞包括外國金錢利益、逃漏稅、非法持槍與不當性關係等在右派媒體瘋傳，但沒有影響拜登的選情。美東時間3日的審判將在拜登老家德拉瓦州威明頓（Wilmington）登場。

韓特去年夏天因非法持槍與逃漏稅等行為被控多項罪名，其中2項涉及逃漏稅部分同意協商認罪，至年底因無能力繳交140萬美元（約新台幣4520萬元）的聯邦稅續遭控罪。有關非法持槍共3項罪名延至今年6月審訊，如果韓特購槍時涉及不法陳述被判有罪，最高可能面臨25年刑期。

法律專家多認為，這起充滿政治攻防的刑事案件和川普封口費案類似，韓特應不至於坐牢。但法庭審訊期間，拜登家族的風風雨雨都將搬上檯面，特別是和已故兄長波伊（Beau Biden）遺孀的關係。這對競選連任、81歲的老拜登來說，都是極為困窘和痛苦的話題。

拜登擔任副總統期間，對韓特與外國機購的金錢關係一概否認知情，國會為此召開彈劾聽證會，已引起軒然大波。如今韓特的黑歷史，包括錄音、照片、影片等都有可能在法庭上赤裸裸的公開。

曾在司法部擔任公關處長、現任保守派媒體The Dispatch資深編輯的伊斯葛（Sarah Isgur）在「紐約時報」（The New York Times）撰文呼籲，「如果韓特可以的話，他應該認罪」。

在家醜不外揚的前提下，伊斯葛評估，刑案被告可以在陪審團重組並決定是否有罪前的任何時候，接受認罪協商，韓特仍有機會避免讓全案進入完整審訊。

韓特雖然曾在自傳中陳述年輕時因家庭破碎，長期受酒癮藥癮困擾而購槍並持有槍枝，但他的父親是推動強化規範擁槍的民主黨籍總統，使用毒品與非法購槍將讓老拜登感到難堪。

另外，由於韓特疑似使用的毒品是古柯鹼，並非在美國已經合法的大麻，在總統大選白熱化期間，案件更顯敏感與複雜。

拜登 美國 逃漏稅

延伸閱讀

打臉自己？擔任美國總統期間曾試圖禁止 川普開通TikTok帳號

川普有罪／民調：逾半民眾認同判決 3成多反對

拜登兒子涉非法持槍受審 美現任總統子女頭一回

特拉維夫數千人集會 籲拜登施壓以色列釋放人質

相關新聞

34項罪名在身恐坐牢 川普：我OK

美國前總統川普今天在福斯新聞頻道（Fox News）專訪中指出，對可能入獄服刑或家中軟禁感到OK。他強調，過去沒把競爭對...

「暴風女」打破沉默！川普豔星封口費案定罪後首發聲：應該入獄

美國成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）在前總統川普被定罪後首度打破沉默。她於英國「鏡報」（Th...

打臉自己？擔任美國總統期間曾試圖禁止 川普開通TikTok帳號

可望代表共和黨參加11月美國總統大選的川普加入了短影音社群平台TikTok，這是他過去擔任總統期間試圖禁止的中國科技巨擘...

川普有罪／民調：逾半民眾認同判決 3成多反對

前總統川普被紐約州陪審團判決封口費案34項罪名都成立後，各家民調紛紛調查此一判決對11月總統選舉時民眾投票意向的影響，結...

川普有罪／共和黨、挺川者喊「政治獵巫」大選恐會更醜陋

華盛頓郵報1日報導，前總統川普5月30日被紐約州的一個陪審團刑事判定有罪之後，國家政體進入全新而極令人擔憂的階段，不僅影...

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

德州西南部小鎮馬拉松(Marathon)5月30日受強力冰雹風暴襲擊，氣溫突然急劇下降，一個小時內從華氏105度左右降至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。