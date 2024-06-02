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打臉自己？擔任美國總統期間曾試圖禁止 川普開通TikTok帳號

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
可望代表共和黨參加11月美國總統大選的川普加入了短影音社群平台TikTok，這是他過去擔任總統期間試圖禁止的中國科技巨擘字節跳動旗下產品。路透
可望代表共和黨參加11月美國總統大選的川普加入了短影音社群平台TikTok，這是他過去擔任總統期間試圖禁止的中國科技巨擘字節跳動旗下產品。路透

可望代表共和黨參加11月美國總統大選的川普加入了短影音社群平台TikTok，這是他過去擔任總統期間試圖禁止的中國科技巨擘字節跳動（Byte Dance）旗下產品。

最先報導這項消息的政治新聞網站Politico指出，川普（Donald Trump）昨晚於自己帳號發布一段影片，內容是他在紐澤西州（New Jersey）紐瓦克（Newark）舉行的終極格鬥冠軍賽（UFC）賽事現場與粉絲互動。

路透社報導，用戶名稱為President Donald J. Trump的TikTok帳號，截至格林威治標準時間2日8時已有超過45萬人追蹤。

字節跳動正在法庭上挑戰今年4月生效的美國法律，這項法規要求字節跳動明年1月之前出售TikTok，否則將面臨禁令。

白宮指出，出於國家安全考量，希望終止中國企業對TikTok的所有權，而非禁止這個短影音社群平台。

TikTok曾聲稱，不會向中國政府提供美國用戶的資料，並已採取實質措施來保護用戶隱私。

川普擔任總統期間，曾於2020年試圖禁止TikTok，但被法院擋下。今年3月川普一改立場，稱TikTok雖威脅國安，但禁用會使年輕人受傷，還會讓他大力批評的網路科技公司Meta Platforms旗下臉書（Facebook）平台更壯大。

美國總統拜登（Joe Biden）的連任競選團隊已於今年2月開通TikTok帳號，盼打入年輕市場。

TikTok 字節跳動 川普 社群 美國

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