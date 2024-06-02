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拜登兒子涉非法持槍受審 美現任總統子女頭一回

中央社／ 德拉瓦州威明頓1日綜合外電報導
美國總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）3日將就涉嫌非法持有槍支接受審判，是美史上首度有現任總統子女受審，而民主黨籍的拜登此時正積極展開競選連任之路。（路透）
美國總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）3日將就涉嫌非法持有槍支接受審判，是美史上首度有現任總統子女受審，而民主黨籍的拜登此時正積極展開競選連任之路。（路透）

美國總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）3日將就涉嫌非法持有槍支接受審判，是美史上首度有現任總統子女受審，而民主黨籍的拜登此時正積極展開競選連任之路。

法新社報導，54歲韓特因2018年購買一把0.38口徑柯特眼鏡蛇（Colt Cobra）左輪手槍而面臨3項重罪指控。他否認有關罪責，不過承認自己當時有重度的毒癮。

韓特擁有耶魯大學（Yale University）法學院學位，過去當過說客但後來轉換跑道成為藝術家，他多次面臨法律問題，且爭議不斷，多與酗酒和快克古柯鹼（crack cocaine）有關，拖累父親的競選之路。

3日的審判將在老家德拉瓦州威明頓（Wilmington）登場，他被控的3項罪名中，2項涉及不實陳述，在購買槍支文件上聲稱自己當時沒有非法使用毒品。

韓特面臨的第3項指控則是於2018年10月的11天期間非法持有此槍。

若罪名成立，理論上韓特可能面臨25年有期徒刑，但實際上，如果沒有其他指控，此類罪責很少被判坐牢。

韓特被起訴對民主黨構成公關考驗。而幾天前，美國才經歷另一個歷史性事件：共和黨總統候選人川普（Donald Trump）成了史上第一個遭到刑事定罪的前美國總統。

拜登 眼鏡蛇 美國

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