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趁熱打鐵 川普一晚募款逾17億

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導

川普競選團隊五月卅一日上午宣布，封口費案裁決公布後已募得五三○○萬美元（台幣約十七億元），相當於卅四項罪名每項募得逾百萬美元，超過其陣營一月和二月募得款項的總和，也打破共和黨網路募款紀錄。

川普競選團隊這波趁勢募款，很快更新審判主題的官網內容，並將訪客導向募款網頁；川普則在社群媒體自稱「政治犯」，重申審判為政治獵巫。

美國政治新聞網站Politico報導稱，川普五月卅日被定罪後，競選團隊隨即將官網改為審判主題，像「美國司法已死」。川粉也湧入共和黨官方捐款平台「WinRed」，導致網頁一度當機。

重大事件發生後緊接著就迅速發起募款活動，是川普利用法律案件攫取政治和財務利益的最新案例，而且可能是至今最有利可圖的一次。其競選活動不斷將法律風險轉化為數百萬美元的競選銀彈，事件愈是危急，川普團隊就能募到更多銀子。

但即使四月募款進帳可觀，川普團隊手中現金仍比美國總統拜登少。截至四月底，川普累計四九○○萬美元競選資金，拜登則有八四○○萬美元。共和黨策士巴特列指稱，判決出爐反而帶動草根運動，長期支持者會參與，甚至吸引更多人加入，原本袖手旁觀的人士更會挺身而出。

募款 團隊 川普

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