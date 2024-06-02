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封口費案川普有罪／最新民調 一成共和黨選民動搖

聯合報／ 記者張文馨／綜合報導

美國前總統川普封口費案被判有罪，最新民調顯示，一成共和黨選民動搖對他的支持；他還有三宗刑事案件未決，六成選民認為影響重大。

判決出爐後，路透與民調公司易普索調查結果顯示，五成六共和黨選民不為所動，仍堅定挺川。路透分析，對他而言，比起「鋼鐵川粉」，恐流失的這一成意義更大。

至於中間選民，該最新民調發現，二成五選民認為，川普被定罪降低他們在十一月大選時投給他的可能性；不為所動的中間選民也有五成六，反而更支持他的有一成八。

據這項調查二五五六名美國成人的結果，美國總統拜登和川普今年選戰戰況膠著，若立刻投票，拜登獲四成一支持，川普則有三成九。

最新民調和稍早所做的另一項民調結果相差無幾，後者顯示拜、川各擁四成支持率；這兩波民調約五分之一選民指稱還沒決定，可能投給第三黨候選人或乾脆不投。

紐約州高院法官莫城七月十一日將宣布其量刑結果，民調結果顯示，五成三選民認為川普不應為封口費案入獄，四成六則認為應該。

無論川普入獄與否，都不影響其競選或就職，共和黨十五日至十八日舉行全代會時，就將提名他為黨籍總統參選人。

民調也顯示選民看待這起判決存在分歧，五成二認為旨在維護法治，四成六則認為這只是為阻擋他重返白宮。有法律學者認為他正背的其餘三宗刑案，比封口費案嚴重多了。路透民調顯示，約六成認為影響重大、三成九覺得根本不重要。

封口費案 川普 民調

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