封口費案定罪 川拜隔空互槓

美國前總統川普與總統拜登五月卅一日在紐約和白宮隔空交火，川普矢言上訴，痛批自己因封口費案被定罪，只是想阻礙他選總統；拜登則說，只為不滿判決就稱司法遭操縱，是魯莽、危險又不負責任。

五月卅日宣判後，川普翌日再露面，在曼哈頓川普大樓大廳發表逾半小時談話，批評判決結果遭操控，旨在阻撓他重返白宮。川普還說，這凸顯沒有美國人能倖免出於政治動機的起訴，「我們（競選團隊）將對這場騙局提出上訴」。

美國總統拜登五月卅一日在白宮就川普封口費案被定罪發表談話。（歐新社）

白宮五月卅日表示尊重判決結果；拜登隔天說，裁決結果又再強調「無人能凌駕法律之上」的美國原則，川普有各種機會捍衛自己的權利，川普律師全程參與；而最後的判決是由十二位「如你、如數百萬名美國公民」參與的陪審團裁定，在聽取了整整五周的證詞，並仔細考慮後，陪審團達成一致裁決，認定川普被檢控的卅四項罪名全數成立。

拜登還說，川普和其他人般有權上訴，這就是美國司法體系的運作模式。僅僅出於不滿裁決結果，就斷言做成判決的過程遭人為操縱，這並不正確。

拜登另強調，美國司法體系運作近二五○年，已成為國家基石，司法體系應獲尊重，而且不容任何人加以破壞。