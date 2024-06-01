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美參議員：台灣是20億美元軍事融資優先援助對象

中央社／ 馬尼拉1日專電
美國民主黨參議員昆斯。路透社
美國民主黨參議員昆斯。路透社

美國參議員昆斯受訪表示，美國4月通過印太安全補充撥款法，其中20億美元（約新台幣650億元）外國軍事融資「一大部分」可能分配給台灣，菲律賓則是第2大優先援助對象。

美國民主黨參議員昆斯（Chris Coons）昨天在馬尼拉接受菲律賓新聞社（PNA）訪問表示：「鑑於我們剛通過一項非常大的補充撥款法案，我和其他人將面臨的一個關鍵問題是我們如何分配20億美元的外國軍事融資（FMF）。」

中華民國總統就職典禮後，昆斯和達克沃斯（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sullivan）及巴特勒（Laphonza Butler）等美國參議員4月下旬曾參與參議院跨黨派代表團抵台訪問。

昆斯說，這筆融資「其中一大部分（much ofwhich）可能流向台灣，但菲律賓將是該地區第二大核心優先盟友或夥伴國家」。

美國總統拜登於美東時間4月24日簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」，完成立法程序。

法案含81億美元的「印太安全補充撥款法案」涵蓋向台灣和其他印太盟友提供20億美元的外國軍事融資，以及編列19億美元供美國及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

這筆「外國軍事融資」將以捐贈或直接貸款的形式提供給美國盟友，用於資助購買美國武器、設備和國防訓練。

菲律賓和中國的南海主權紛爭持續升溫下，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，國防重點已從內部安全轉向對外國土防衛。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）今天在新加坡舉行的香格里拉對話上表示，今年春天，拜登為印太地區的外國軍事融資獲得前所未有的資金。「我們正迅速採取行動，將這些資金提供給我們的夥伴。」

奧斯汀說：「我們也共同努力加強盟友與夥伴的國防工業基礎能力共享。這就是為什麼包括美國在內，許多國家今天共同支持一項原則聲明，以強化該地區國防工業基礎的韌性。」

根據美國國防部網站，這份「印太國防工業基礎合作原則聲明」提到：「強化國防工業韌性須採取協作行動以擴展工業基礎能力、產能和勞動力；提升供應鏈韌性；促進國防創新；改善資訊共享；鼓勵標準化；減少合作壁壘；並以其他方式減少潛在的漏洞並促進協作。」

菲律賓國防部也發布新聞稿支持這項聲明。菲方表示，菲律賓與志同道合國家合作，優化整個地區擴張且有韌性的供應鏈至關重要。

菲國國防部指出，馬尼拉當局透過「自主國防態勢計畫」，已著手發展菲律賓的國防能力。未來可能與盟友聯合生產、開發和獲許可生產大型系統組件，本土企業也將加入國防基礎設施及先進武器系統的生產與製造。

美國 菲律賓

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