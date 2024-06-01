川普不服定罪 外國盟友同仇敵愾其他政要觀望

美國前總統川普的外國盟友今天群起為他說話，稱他的「封口費案」審判出於政治動機；其他政要則反應審慎，心裡清楚如果川普再度當選總統，他們可能很快又要與他合作。

川普被控34項偽造商業紀錄罪名，以掩飾他的前律師柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元，換取她在2016年大選前對與川普的風流韻事保持沉默。紐約陪審團昨天裁定34項罪名全數成立，川普成為美國史上首位遭到刑事定罪的前總統。法官預定7月11日宣告量刑。

路透社報導，川普表示，這場審判受到操縱，衝著他而來，今年11月總統大選結果才是「真正的判決」，屆時他將再度爭取白宮大位。

率領反移民「聯盟黨」（League）的義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）說：「團結一致全力支持川普，他是司法騷擾和政治性質程序的受害者。」

曾與川普一同造勢的英國脫歐派大將法拉吉（NigelFarage）在社群平台X上說：「這項裁定結果是恥辱。川普如今將會大勝。」

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）表示：「讓人民在今年11月做出他們的判決！（川普）總統先生，繼續奮戰！」奧班特立獨行走民族主義路線，多次與合作夥伴產生齟齬，因而在歐洲聯盟（EU）顯得孤立。

在拉丁美洲，左右兩派政府大多不談川普定罪一事，不願對他國的內部司法系統置評。

然而，巴西右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）在X上寫道，這項定罪是「專門為川普設計的法律創舉，獨獨要傷害他」。波索納洛堅定支持川普，但沒有公開發表評論。

川普在2017年到2021年執政時，在貿易、國防支出等許多政策上多次與歐洲等地區的傳統盟邦產生衝突，關係時常不穩定，往昔的盟國不確定要如何與川普打交道。

現任和前任幕僚及外交官員曾說，如果川普再度執政，很可能會在關鍵職位安插對他忠誠的人，以便他有更多自由制定孤立主義政策，以及執行他的外交政策優先事項。

關於川普如有下個任期將奉行何種外交政策，他本人幾乎沒有提供任何線索，僅有泛泛其詞，例如宣稱可在24小時內結束俄烏戰爭；或是表示如果北大西洋公約組織（NATO）成員國的國防支出未達標，未來要是受到俄羅斯攻擊，他不會保護這些國家。

或許是考慮到這個背景，以及川普的量刑未定，且他很可能上訴的情況還沒發生，歐洲和其他地方許多政要在紐約陪審團裁定結果出爐後，並未公開回應。

歐盟外交政策部門婉拒置評。而有所回應的人士也都很謹慎。

英國在野「工黨」（Labour）黨魁施凱爾（KeirStarmer）表示：「目前還有待量刑結果以及可能上訴，而我們尊重法庭程序。」工黨在英國7月大選前民調領先。

施凱爾說：「我們與美國有著特殊關係，這種關係超越總統是誰的問題，但毫無疑問，這確實是前所未見的情況。」

日本內閣官房長官林芳正表示：「我們不就其他國家的司法程序問題發表評論。」

他說：「日本政府無法在推測此事對（美國）總統選舉的影響上做出評論。無論如何我們都在密切關注相關發展並將持續蒐集資訊。」

俄羅斯克里姆林宮則沒有這種疑慮，稱川普的有罪裁決顯示美國一直都在利用所有合法和非法手段來除掉政敵。