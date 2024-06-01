圖利廠商謀私利 美海軍前軍令副部長被捕

曾任美國海軍軍令副部長及海軍歐、非洲司令的退役上將柏克今天因涉貪被捕。他被控2021年以獨家合約圖利特定廠商，換取退役後年薪50萬美元轉任及認股權。

華盛頓郵報指出，現年62歲的退役海軍上將柏克（Robert P. Burke）恐成為第2位因服役期間涉及聯邦犯行遭定罪的海軍將官。檢方昨天將5頁起訴書送交華盛頓的聯邦地方法院，今天將他逮捕。

與柏克一同被捕者還包括位於紐約的科技服務公司Next Jump兩名共同創辦人，分別是現年50歲的金榮徹（Yongchul Kim,音譯）與47歲的梅森傑（MeghanMessenger）。

3名被告涉犯行、收賄與共謀賄賂，最重可判刑20年；柏克還另涉謀取私利及隱匿重要犯罪事實等，最重可判30年。

柏克的律師表示，他的當事人否認所有控罪，願上法院爭取清白。

Next Jump公司將美國海軍列為客戶，並於社群媒體上宣布柏克於2022年10月進入公司任職，時間點與起訴書內相關描述吻合。

聯邦檢察官葛瑞夫茲（Matthew M. Graves）說：「如同起訴書所載，柏克將軍利用職權與上將地位謀取私利。上將與公司執行長都不能自外於法律，而政府高官與企業高層涉貪時，情況尤為窘迫。」

在2022年退役前，柏克督導美國海軍於歐、非洲的任務，他2019年6月到2020年6月擔任海軍軍令副部長，這個職位是美國海軍第二把交椅。

軍旅生平敘事顯示柏克是位訓練有素的電機工程師與潛艦人員，服役期間在世界各地擔任過許多職務。起訴書稱案發時他負責海軍人力、人事和教育訓練等業務。

柏克被控2021年12月責成下屬授予Next Jump公司一紙35萬5000美元（約新台幣1154萬）合約，用於訓練他麾下義大利、西班牙的美國海軍人員。柏克還曾向另一名高階將領推薦Next Jump公司，但最終未獲採納。

柏克另被控向美國海軍不實陳述，隱匿他居間圖利業者的角色，謊稱與對方洽談退役後轉職的時間是在業者取得合約好幾個月後，兩者之間沒有對價。

起訴書稱柏克2022年10月以年薪50萬美元（約新台幣1624萬）及10萬股認股權赴A公司任職。雖然起訴書沒寫公司名稱，但Next Jump在2022年10月於推特（Twitter）宣布柏克成為公司高級合夥人。

在柏克之前，第一位因服役期間涉及聯邦犯罪遭定罪的美國海軍將官是退役少將吉爾波（RobertGilbeau），2017年遭判刑1年半。吉爾波被控說謊，隱匿他圖利馬來西亞富商佛朗西斯（LeonardFrancis），讓美軍艦艇泊靠後者經營的港口。