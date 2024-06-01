快訊

陸民眾用水果看財力 繼「車厘子」後下個指標換什麼？

以哈衝突、俄烏戰爭、台海關係 誰畫紅線又誰觸線？

直擊／台灣寶可夢中心滿滿「快龍」玩偶 網見1亮點叫好：黃牛直接翻車

圖利廠商謀私利 美海軍前軍令副部長被捕

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

曾任美國海軍軍令副部長及海軍歐、非洲司令的退役上將柏克今天因涉貪被捕。他被控2021年以獨家合約圖利特定廠商，換取退役後年薪50萬美元轉任及認股權。

華盛頓郵報指出，現年62歲的退役海軍上將柏克（Robert P. Burke）恐成為第2位因服役期間涉及聯邦犯行遭定罪的海軍將官。檢方昨天將5頁起訴書送交華盛頓的聯邦地方法院，今天將他逮捕。

與柏克一同被捕者還包括位於紐約的科技服務公司Next Jump兩名共同創辦人，分別是現年50歲的金榮徹（Yongchul Kim,音譯）與47歲的梅森傑（MeghanMessenger）。

3名被告涉犯行、收賄與共謀賄賂，最重可判刑20年；柏克還另涉謀取私利及隱匿重要犯罪事實等，最重可判30年。

柏克的律師表示，他的當事人否認所有控罪，願上法院爭取清白。

Next Jump公司將美國海軍列為客戶，並於社群媒體上宣布柏克於2022年10月進入公司任職，時間點與起訴書內相關描述吻合。

聯邦檢察官葛瑞夫茲（Matthew M. Graves）說：「如同起訴書所載，柏克將軍利用職權與上將地位謀取私利。上將與公司執行長都不能自外於法律，而政府高官與企業高層涉貪時，情況尤為窘迫。」

在2022年退役前，柏克督導美國海軍於歐、非洲的任務，他2019年6月到2020年6月擔任海軍軍令副部長，這個職位是美國海軍第二把交椅。

軍旅生平敘事顯示柏克是位訓練有素的電機工程師與潛艦人員，服役期間在世界各地擔任過許多職務。起訴書稱案發時他負責海軍人力、人事和教育訓練等業務。

柏克被控2021年12月責成下屬授予Next Jump公司一紙35萬5000美元（約新台幣1154萬）合約，用於訓練他麾下義大利、西班牙的美國海軍人員。柏克還曾向另一名高階將領推薦Next Jump公司，但最終未獲採納。

柏克另被控向美國海軍不實陳述，隱匿他居間圖利業者的角色，謊稱與對方洽談退役後轉職的時間是在業者取得合約好幾個月後，兩者之間沒有對價。

起訴書稱柏克2022年10月以年薪50萬美元（約新台幣1624萬）及10萬股認股權赴A公司任職。雖然起訴書沒寫公司名稱，但Next Jump在2022年10月於推特（Twitter）宣布柏克成為公司高級合夥人。

在柏克之前，第一位因服役期間涉及聯邦犯罪遭定罪的美國海軍將官是退役少將吉爾波（RobertGilbeau），2017年遭判刑1年半。吉爾波被控說謊，隱匿他圖利馬來西亞富商佛朗西斯（LeonardFrancis），讓美軍艦艇泊靠後者經營的港口。

海軍 美國 華盛頓郵報

延伸閱讀

劍指中國？義大利將派航艦卡富爾號赴印太軍演

寶林茶室案釀4死 北市首度抽驗米濕製品「邦克列酸」結果曝

國防部釋出影片 海軍「班超艦」全程監控解放軍「紹興艦」

過去拒絕 泰轉向買中國潛艇：原則上同意

相關新聞

安全帶警示系統故障！特斯拉將在全美召回12.5萬輛車

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）5月31日表示，由於安全帶警告系統故障，特斯拉將在美國召回12萬5227輛電動車...

川普不服定罪 外國盟友同仇敵愾其他政要觀望

美國前總統川普的外國盟友今天群起為他說話，稱他的「封口費案」審判出於政治動機；其他政要則反應審慎，心裡清楚如果川普再度當...

同志驕傲月 洛杉磯市政府將首次升上彩虹旗

洛杉磯市議會今天以12比0投票決議，修改現行規定，準備6月同志驕傲月期間，在市政府大樓首次升上進步驕傲旗（Progres...

美副國務卿坎伯：美國可能對中國公司及銀行進行懲罰

路透社報導，美國副國務卿坎伯周五表示，美國和其他國家可能因北京支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭而對中國企業和金融機構採取措施。

路透調查：川普遭定罪 動搖1成共和黨選民支持

美國前總統川普因封口費案遭判有罪，最新民調顯示，10%的共和黨選民動搖對川普的支持；未來川普還有三項刑事案件未決，60%...

美國前第一夫人蜜雪兒母親辭世 享壽86歲

根據美國前總統歐巴馬與羅賓遜家族發表的聲明，前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）的母親瑪麗安．羅賓遜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。