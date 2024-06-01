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路透調查：川普遭定罪 動搖1成共和黨選民支持

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國前總統川普30日出庭聆判。美聯社
美國前總統川普30日出庭聆判。美聯社

美國前總統川普因封口費案遭判有罪，最新民調顯示，10%的共和黨選民動搖對川普的支持；未來川普還有三項刑事案件未決，60%選民認為這影響重大。

在川普判決出爐後，路透與民調公司益普索（Ipsos）投入調查，結果顯示，10%的共和黨選民反映這動搖對川普的支持；同時，56%的共和黨選民不為所動，依然堅定支持川普。

路透分析，對川普而言，比起堅定支持派，可能流失的這10%意義更大。

至於中間選民，路透與益普索調查發現，25%的選民認為，川普被定罪降低了他們在11月選舉時支持川普的可能性；此外，不為所動的中間選民有56%，更要支持川普者有18%。

從全國支持度來看，調查2556位美國成人得到的結果顯示，美國總統拜登和前總統川普的戰況膠著，若今天就要投票，拜登獲得41%支持，川普則有39%。

路透報導，最新民調和本月稍早執行的另一項民調結果相差無幾，前一項民調顯示拜登與川普各擁4成支持；這兩波民調中，約5分之1的選民表示還沒決定，可能會投給第三黨候選人或者乾脆不投票。

距離選舉還有5個多月時間，總統選戰依然存在很多變數，路透報導，部分共和黨策士認為川普被定罪對選情影響不大。

紐約州高院法官莫城（Juan Merchan）將在7月11日宣布其量刑結果，調查結果顯示，53%選民認為川普不應為了封口費案入獄服刑，46%則認為川普應入監。

無論川普入獄與否，都不影響其競選或就職，紐約法官11日公布量刑，共和黨15日至18日舉行全代會就會提名川普為總統候選人。

川普控判決遭到操縱，檢方發動此案是政治考量，拜登則強調要尊重司法制度。

調查也顯示選民看待這起判決存在分歧，52%受訪者認為此案是為維持法治，46%說，這只是為了阻擋川普重返白宮。

川普還有三起刑事案件未決，這也將牽動選情變化，路透報導，法律學者認為這三起案件比起封口費案嚴重多了。

路透調查，約60%選民認為這影響重大，39%稱根本不重要。

共和黨 川普 民調

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