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同志驕傲月 洛杉磯市政府將首次升上彩虹旗

中央社／ 洛杉磯31日專電
進步驕傲旗（Progress Pride Flag）。路透資料照
進步驕傲旗（Progress Pride Flag）。路透資料照

洛杉磯市議會今天以12比0投票決議，修改現行規定，準備6月同志驕傲月期間，在市政府大樓首次升上進步驕傲旗（Progress Pride Flag）。

根據洛杉磯市現行規定，市政廳和其他市政設施除了美國國旗、加州州旗、洛杉磯市旗、被俘虜和失蹤軍人旗幟以外，禁止其他旗幟。市議會成員今天投票通過，修改原有規定。

每年6月是美國各地LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）族群舉辦遊行、音樂會、慶典，爭取性別、性傾向平等的月份。洛杉磯同志大遊行將在6月9日舉行。

洛杉磯市議會去年已經提出類似的動議，但最終趕不上6月實施，今年市議會一致通過這項新的法令，準備在市政府大樓原有的國旗、州旗、市旗之外，掛上進步驕傲旗。

同志運動當中，經常使用彩虹旗「同志驕傲旗」（Pride flag）做為LGBTQ+族群的象徵，「進步驕傲旗」（Progress Pride Flag）是更具有包容性的版本。

洛杉磯市議會的動議當中寫到，第一面的同志驕傲旗在1978年的舊金山同志遊行首次出現。當年是同志人權領袖米爾克（Harvey Milk）提議，藝術家貝克（Gilbert Baker）縫製。

同志遊行 洛杉磯 跨性別

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