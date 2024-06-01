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美國前第一夫人蜜雪兒母親辭世 享壽86歲

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（左）的母親瑪麗安．羅賓遜（右）過世，享壽86歲。美聯社資料照
美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（左）的母親瑪麗安．羅賓遜（右）過世，享壽86歲。美聯社資料照

根據美國前總統歐巴馬與羅賓遜家族發表的聲明，前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）的母親瑪麗安．羅賓遜（Marian Robinson）過世，享壽86歲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐巴馬、蜜雪兒．歐巴馬與克萊格．羅賓遜（Craig Robinson）、凱莉．羅賓遜（Kelly Robinson）以及他們的小孩在聲明中說：「身為許多人的姊妹、阿姨、表姊妹、鄰居和朋友，她受到無數人的喜愛，溢於言表，他們的生活因為她的存在而變得更好。」

歐巴馬與羅賓遜家族在聲明中表示：「她今天早上安詳離世，而現在，我們都不確定沒有她，我們將如何往前走。」

蜜雪兒．歐巴馬在社群媒體上發文表示：「我的母親瑪麗安．羅賓遜是我的靠山，在我需要時，她總是在我身邊。她是我們整個家族的堅實後盾，我們今天深感悲痛地通知大家她過世了。」

歐巴馬 美國 蜜雪兒

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