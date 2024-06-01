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川普有罪控司法被操縱 拜登：魯莽、危險、不負責任

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
前總統川普封口費案30日遭陪審團認定有罪，總統拜登31日在白宮表示，僅僅只是因為不滿判決就稱司法被操縱，是魯莽、危險且不負責任的。歐新社
前總統川普封口費案30日遭陪審團認定有罪，總統拜登31日在白宮表示，僅僅只是因為不滿判決就稱司法被操縱，是魯莽、危險且不負責任的。歐新社

美國前總統川普封口費案30日遭陪審團認定有罪，總統拜登31日在白宮表示，僅僅只是因為不滿判決就稱司法被操縱，是魯莽、危險且不負責任的。

紐約陪審團30日裁決，川普為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，12名陪審員在審議2天後，宣布川普面臨的34項指控全部有罪。

川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統，他在判決出爐後於法院走廊喊冤，自稱無辜，指這是場遭貪腐又自相矛盾的法官操控、可恥的審判；真正的裁決將在11月5日（美國總統選舉日），由人民宣判。

白宮第一時間稱尊重判決結果；拜登31日表示，昨日的裁決結果再次強調「無人能凌駕於法律之上」的美國原則，川普有各種機會捍衛自己，川普律師全程參與；而這項決定由12位如你、如數百萬位美國公民所參與的陪審團裁定，在聽取整整5周的證詞，並仔細考慮後，陪審團達成一致裁決，認定川普被檢方控訴的34項罪名全數成立。

拜登表示，川普和其他人一樣，享有上訴的權利，這就是美國司法體系的運作模式。

拜登表示，僅僅只是因為不滿裁決結果，就斷言裁定過程被操縱；「這是魯莽的、危險的、不負責任的。」

拜登表示，美國的司法體系運行近250年，已是美國的基石，司法體系應該被尊重，且不容任何人破壞它。

川普 拜登 美國公民

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