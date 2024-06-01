川普被定罪 旗下社群媒體公司股價重跌8%

美國前總統川普封口費案34項指控全部罪成，旗下公司「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group）今天開盤後股價一度重跌8%。

美國紐約陪審團昨天裁決，前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。

路透社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，「川普媒體與科技集團」今天股價開盤後先是上漲，但隨後漲幅回落。

據報導，該公司股價重跌的消息，成為社群網站Reddit股市討論區WallStreetBets熱門話題之一，顯示散戶的濃厚興趣。

「川普媒體與科技集團」是川普社群平台Truth Social的母公司。據悉，該公司62萬1000名股東中，大多數是散戶。

據報導，當昨天川普被判有罪的消息傳出時，該公司股價起初一度暴跌15%。