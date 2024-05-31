封口會判決後記者會 川普：「壞人」該負責、法官默欽「自相矛盾」

美國前總統川普封口費案34項罪名全部定罪。美國CNN報導，川普在美東時間31日上午11時在紐約川普大樓舉行記者會，稱「壞人」該為這些判決負責，指控法官默欽（Juan Merchan）判決前後說法「矛盾」，還說審判「非常不公平」。

川普表示，「如果他們能對我這麼做，那他們也能對任何人這麼做」，並稱「壞人」要對定罪負責，還說法官默欽在此案中「言行高度自相矛盾」。他還說：「從沒有這麼自相矛盾的法官。現在，我身處於禁言令之下，這是未曾有人遭遇過的—從未有總統參選人遭遇到禁言令。我現在身處禁言令之下，令人討厭的禁言令，我必須付數千美元罰金，還被威脅可能入獄。」

川普指出：「截至目前為止，審判本身非常不公平。我們在任何情況下都不被允許使用自己的選舉專家。您也看到發生在我們這方的證人的一些事情，他們實際上是被釘在十字架上。」

川普還指控還進一步批評默欽，說他「看起來像是天使，但實際上是惡魔」。