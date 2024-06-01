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封口費案 川普34項罪名成立 律師稱將提上訴

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
陪審團五月卅日裁定川普（右）在封口費案的罪名全部有罪。川普聆聽裁決後步出法庭，神情沮喪。（美聯社）
陪審團五月卅日裁定川普（右）在封口費案的罪名全部有罪。川普聆聽裁決後步出法庭，神情沮喪。（美聯社）

美國前總統川普被控二○一六年大選期間付給婚外情對象、成人片女星「暴風女」丹尼爾斯封口費時，偽造商業紀錄。紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）去年提出卅四項重罪起訴，主要罪名是偽造紀錄，由七男、五女組成的陪審團五月卅日進行第二天審議，當天下午突宣判卅四項罪名全部成立，川普淪為美國史上首位被刑事重罪定罪的前總統，法官預定七月十一日宣布量刑。

檢方指稱，川普偽造數十份文件，隱瞞透過其律師柯恩付封口費給丹尼爾斯的事實，旨在避免其緋聞在二○一六年美國總統大選前曝光。川普對所有起訴罪名均主張無罪，也否認兩人有一夜情、婚外情。

華爾街日報等外媒分析，川普的封口費案，可能影響他今年大選問鼎白宮的機會。雖然川普仍可參選，但部分選民說，若被定罪，將影響今年投給他的意願。

川普定罪是否影響大選 製表／國際中心 圖／聯合報提供
川普定罪是否影響大選 製表／國際中心 圖／聯合報提供

宣讀陪審團裁決後，川普看來不悅，抓著次子艾瑞克的手步出法庭。川普在法院走廊聲稱，這是場遭貪腐又自相矛盾的法官操控、可恥的審判；真正的裁決將在十一月五日，由人民宣判。他並喊冤，自稱無辜。

判決出爐幾分鐘後，拜登競選團隊發言人泰勒隨即聲明，沒有任何人能凌駕在法律上；現在還能阻止川普再入主白宮，方法就是透過選票。白宮法律顧問辦公室發言人薩姆斯則說，「我們尊重法律，此外別無評論」。

紐約州高院法官莫城（Juan Merchan）接下來面臨空前考驗，即如何對七十七歲高齡的川普宣判刑責。而且七月十一日剛好在共和黨全代會揭幕前幾天。

紐約州法規定，這卅四項罪名雖屬重罪，但罪刑較輕，沒強制坐牢處分。白艾榮對本案起訴方式堪稱毫無前例，川普則是初犯。外界認為，莫城判川普坐牢機率不高，較可能是罰金或緩刑。

川普律師布蘭奇表明將盡快提起上訴，估將耗時數月甚至數年。但報導說，若代表共和黨的川普當選，過程恐進一步複雜化。

除封口費案，川普還背三宗刑案，其中兩宗與涉嫌在二○二○年上屆大選後意圖推翻拜登勝選結果有關；另一宗則涉嫌卸任後擅自將國家機密文件從白宮帶走。這些案件在今年大選投票日前開審的機率均不高，而部分政治觀察家認為，封口費案是川普被起訴的刑案中影響程度最輕。

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