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川普罪名成立／影響游離票 共和黨策士：恐丟搖擺州

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導

川普封口費案罪名都成立，共和黨策士分析，川普年底大選投票時將在威斯康辛州、密西根州及賓州等關鍵搖擺州、戰場州付出代價。

美國福斯新聞網撰稿人、共和黨資深策士羅夫在該電視台節目「美國報導」，分析美國全國公共電台（NPR）、公共電視網（PBS）節目「新聞時刻」及紐約的馬瑞斯特輿論研究所最新共同民調結果後，得出前述結論。該民調自五月廿一日至廿三日進行，樣本數一一二二份、誤差正負百分之三點七。

該民調旨在了解選民在該判決出爐前，對川普被判有罪的反應，結果一成五的登記選民及獨立選民「更可能」投給他；一成七登記選民及一成一獨立選民將「不太可能」投給他；六成七登記選民說，仍不會影響其投票意向。

當「美國報導」主持人羅伯茲問道，若川普脫罪，那他將躋身「不沾鍋」嗎？（即他將不再受其他事件影響總統選情。）羅夫答道，若沒罪，的確有可能，其他案件將不會對他構成影響，封口費案也將成為今年大選前的最後一起案件。但要是罪成，就不能低估後續效應。

羅夫列舉數字指稱，據民調資料彙整網站「真清晰政治」分析，川普在密州民調平均值，其中支持率上升百分之○點五；在賓州上升百分之二；在威州上升百分之○點三。因此在勢均力敵的選戰中，一旦失去一成一的選民支持，後果實在太大。

羅伯茲則反問，前述共同民調結果顯示，雖在獨立選民上失去一成一支持，但仍有一成五更可能投給他，這不是反而增加百分之○點四嗎？

羅夫對此認為，更可能投給川普的肯定是死忠川粉，而非猶疑不決選民。換言之，無論川普有罪與否，這些鐵粉都不離不棄。但若罪成，就使他丟失游離票支持。

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