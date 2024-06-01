罪名成立／沒前科又老 美法界：川普坐牢機率低

川普封口費案罪名全成立，是否因此坐牢備受關注。據紐約州法，他的所有起訴罪名均為Ｅ級重罪，除最高五千美元的罰款，還可能面臨最高四年有期徒刑或緩刑。紐約州高院承審法官莫城七月將宣布量刑結果。

美國國家廣播公司（NBC）引述兩位法律專家報導，從川普年齡與沒前科紀錄等條件來看，他坐牢機會不高。數千宗類似罪名的相同起訴案，至今僅極少數被告坐牢。但也有一位法律專家指稱，川普仍有可能坐牢。

報導稱，就算川普必須坐牢，不同罪名的處罰應是同時執行，而非連續執行。NBC司法評論員查克．羅森柏格說，莫城不太可能判處已古稀之年的川普服刑。尤其他是初犯，亦非暴力犯罪；在紐約，沒犯罪紀錄的人僅因偽造商業紀錄就入獄的先例相當少見。

前紐約布魯克林地區檢察官艾達拉說，法官可能會研究類似前例的刑責判決，以了解刑期中位數的時間長短。法官最後可能做出「非坐牢處分」。

川普二○一九年十二月首次被美國國會彈劾時，時任聯邦眾院司法委員會特別顧問的艾森統計後發現，因偽造商業紀錄而被定罪的被告，約每十人僅一人入獄，而且這種人通常涉及其他犯罪。

然而、紐約律師庫畢則說，本案承審法官莫城審理白領犯罪案件時，對有錢又有權的被告，向來以祭出從重量刑聞名。曾任總統的川普，終身享有白宮特勤局所派的維安人員，坐牢雖將涉及特勤局如何安排維安的實際問題，但莫城仍可能判他坐牢。但他應不必擔心錯過共和黨全代會提名他角逐大位。

至於若川普明年重返白宮，能否特赦自己？據英國廣播公司（BBC）及路透分析，美國總統能特赦犯聯邦罪者，但封口費案涉及紐約州事務，這代表「川普總統」也無法自我特赦。