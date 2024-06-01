觀察站／政治與司法角力 留下歷史紀錄

美國首位被刑事定罪的卸任總統，加上曾被國會兩度發動彈劾，無論選舉結果，川普歷史定位已定。無論川普在粉絲族群內的呼風喚雨，政治與司法的角力在紐約法庭辯出輸贏。

川普卸任總統後官司纏身，包含封口費案的金融犯罪、不當處理敏感的政府文件並妨礙調查、企圖推翻二○二○年總統選舉結果，以及為推翻在喬治亞州敗選結果而施壓該州官員。

法庭成川普秀場，隨著案情發展，川普調動支持者情緒，讓川粉透過川普的眼睛看世界，讓支持者相信這些都是基於政治動機的起訴；審判過程撲朔迷離，充滿疑問，在在考驗美國司法制度韌性。

川普善用其影響力，透過社群媒體評論案件進展，或評論證人、檢察官及法庭人員等相關人等，因此被法官下令禁言；挺川派的聯邦眾院議長強生和多位共和黨籍國會議員現身法庭外，攻擊訴訟程序「腐敗」，這些輪流登台的共和黨人不乏被看好能在今年與川普搭檔競選。

十二位匿名陪審員與全體美國民眾，在滾滾政治硝煙中聽取案件進展和檢閱證據，最後無異議通過罪名全部成立，供法官七月做量刑參考。

不是每宗刑事案件一冠上政治迫害，就能逃脫司法究責。政治人物發動的魅力攻勢或可左右選民情緒，若論及這類人物進一步將手伸進司法體系攪弄風雲，川普至今已做了很明顯的努力和很明白的示範。

司法審判的獨立性恰恰在這起政治與司法拉鋸的經典案件中被凸顯出來，留下歷史紀錄。