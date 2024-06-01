川普定罪 共和黨怒斥民主黨歡呼

美國前總統川普封口費案裁定出爐，陪審團五月卅日判決他卅四項罪名全部成立。對此，同黨的共和黨籍聯邦眾議院議長強生隨即痛斥這天是「美國史上可恥的一天」。其他共和黨人也紛紛出面聲援川普。反觀民主黨人則歡欣鼓舞，甚至有議員高喊「哈利路亞」（讚美主）。

強生聲明斥責民主黨人藉由荒謬指控定罪另一黨的領袖而歡呼雀躍，但這些罪名是基於一名被取消律師資格、被定罪的重罪犯證詞。這純粹是政治而非法律行為。美國人民認為這是「法律戰」，他們知道這既錯誤又危險。川普將正當上訴此一荒謬判決，而且「他會贏！」

前述的重罪犯是川普前律師兼封口費案關鍵證人柯恩，也是本案的「喬事人」。

五月卅日在曼哈頓刑事法院外，反川人士舉著寫有「不能凌駕法律之上」等標語聲援司法。（法新社）

身為川普的親密盟友，強生五月稍早已前往曼哈頓法院表達支持。他強調司法系統武器化，一直是拜登政府的「標誌」，當天判決更進一步證明民主黨將不惜一切代價壓制異議、打壓政敵。

多位共和黨人聲援川普，紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克說，該判決表明在拜登和民主黨執政下，武器化的司法系統變得多腐敗、遭操縱與「不美國」。整起案件是拜登盟友為挽救他失敗的總統連任競選活動所提。聯邦眾院司法委員會主席、俄亥俄州聯邦眾議員喬登批評判決是「對正義的嘲弄」，川普遭「袋鼠法庭」故意設計的審判程序，旨在使他遠離競選活動。

支持川普的共和黨籍聯邦參議員范斯在美國福斯新聞直言，有必要傳喚承審法官莫城及其女兒。他還質疑，「索羅斯是否曾和（本案檢察官）白艾榮討論，要檢方動用權力咬住川普？」

反觀民主黨人毫不掩飾興奮之情，像加州聯邦眾議員華特斯發文高喊「哈利路亞！」加州聯邦眾議員賈西亞則提到川普二○一六年總統大選時，常出現的「把她（川普當時的民主黨籍大選對手希拉蕊．柯林頓）關起來」口號，反問川普如今對自己這個口號感覺如何？

去年有外媒報導，川普及其支持者指控猶太裔金融家索羅斯操控白艾榮。該指控出於索羅斯曾捐款給司法正義倡議組織Color of Change，而該組織二○二一年支持白艾榮競選曼哈頓地檢。

其他民主黨人審慎以對，伊利諾州聯邦眾議員克利什納穆希表示，這是美國嚴肅而陰暗的時刻，靠著強大的法治才能迎來此刻。

白艾榮則回應說，「我們（檢方）的工作是依循事實及法律，不畏懼、也不偏袒」，「我們盡到職責。外界有很多聲音，唯一重要是陪審團的，而陪審團已發聲」。