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34項罪名全有罪！川普封口費案裁決 初犯入獄極少見但不是沒前例

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
美國紐約陪審團認定，前總統川普偽造商務紀錄以掩蓋支付封口費給成人片女星有罪。法律專家指出，此美類案件初犯入獄的例子很少見，但並非沒有前例。法新社
美國紐約陪審團認定，前總統川普偽造商務紀錄以掩蓋支付封口費給成人片女星有罪。法律專家指出，此美類案件初犯入獄的例子很少見，但並非沒有前例。法新社

美國紐約陪審團認定，前總統川普偽造商務紀錄以掩蓋支付封口費給成人片女星有罪。法律專家指出，此美類案件初犯入獄的例子很少見，但並非沒有前例。

路透社報導，由12人組成的陪審團今天做出裁決，認為川普被控34項偽造商務紀錄相關罪名全部有罪，法官莫城（Juan Merchan）將於7月11日判刑。

在川普代表共和黨參加今年11月總統大選之際，承審法官必須很快決定是否要讓他坐牢。在紐約州，極少有人因偽造商務紀錄重罪被定罪入獄。

紐約辯護律師溫斯坦（Andrew Weinstein）說：「通常這不是大家會預期一名白領初犯被判入獄的那種案子…但與川普有關的一切都不能一概而論，所以我認為不能從過去其他判決來看，因為他是另一類人。」

陪審團認定77歲的川普有罪，因為他偽造紐約房地產公司的帳目，藉此掩蓋支付13萬美元（約新台幣423萬元）給前律師柯恩（Michael Cohen），以償還柯恩付給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的一筆錢，以免她在2016年總統大選前披露過去與川普的一段性事。

檢方說，這筆封口費是更大規模違反選舉財務和稅務法規計畫的一部分，目的是收買有可能掌握川普負面消息的人。

川普對34項重罪指控一概不認罪。他否認與丹尼爾斯有染，也幾乎肯定會上訴。偽造商務紀錄的罪名最重可處以4年徒刑。

但6名法律專家告訴路透社，在紐約，像川普這樣沒有刑事前科且只被控偽造商務紀錄的人，被判入獄服刑極為罕見，比較常見的懲罰包括罰款等。

但他們說，入獄也不是不可能，只是現在預估川普會被判處什麼刑罰還太早。

曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）在陪審團宣布有罪判決後的記者會上，不願說明檢方是否尋求將被告送入牢獄。

白艾榮的辦公室去年11月在法院文件中表示，在川普2023年3月被起訴之前的10年間，檢方辦公室共提出437件有關偽造商務紀錄的案子，包括一項重罪起訴。

紀錄顯示，在這段期間，至少4名認罪的被告被判1年或1年以下徒刑。和川普不同的是，其中3人還被控詐欺和重大竊盜；第4人則被判1年間歇性監禁，即週一晚間到週三晚間待在獄中，其餘時間自由。

曾在曼哈頓地區檢察官辦公室任職的帕爾維亞（Tanisha Palvia）說：「一個人因為這種特定指控被判長期入獄或許沒那麼常見…但因為其中涉及很多裁量權，也不是沒聽過一個沒前科的初犯被判入獄服刑。」

莫城考慮量刑的可能要素之一，是看川普是否決定繼續打官司。雖然所有刑事被告都有權這麼做，但法官通常偏好那些承認有罪並表達悔意的人。

紐約法學院（New York Law School）教授羅伊夫（Rebecca Roiphe）談到川普入獄的可能性時說：「很難預測，但我同意這不是不可能…判刑是一種藝術，不是科學。」

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