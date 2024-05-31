有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

美國紐約州陪審團30日判決前總統川普在封口費案的34項被控重罪全部成立，而他的募款網頁不久之後一度當機。競選團隊宣稱，網站癱瘓要歸功於捐款大量湧入。

國會山莊網站報導，川普競選團隊（Team Trump）在社群媒體「X」（推特）發文表示，「美國人民看破了被騙子喬．拜登動手腳的公審大會，打動了這麼多的美國人民捐款給川普總統的競選活動，以至於WinRed網頁下線了，我們正在努力，盡快讓網站恢復上線」，還呼籲支持者「保持堅強」。

The American people see through Crooked Joe Biden's rigged show trial.



So many Americans were moved to donate to President Trump's campaign that the WinRed pages went down.



We are working on getting the website back online as quickly as possible.



Stay strong. — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) 2024年5月30日

網媒Axios指出，在判決出爐之後，谷歌搜尋「Donald Trump donation」、「Donald Trump donation site」跟其他相關搜尋都出現激增。川普競選官網讓訪客跳轉到共和黨官方募款網站WinRed，而他的捐款網頁顯示正在維護中。因為技術難題，官網短暫跳轉到不同的捐款處理器。

川普競選團隊的聯合總幹事拉西維塔（Chris LaCivita）敦促支持者，如果收到錯誤訊息，請「重新登入與再試一次」。川普競選團隊後來在「X」發文，宣布網站現已重新上線；網站據報癱瘓了近一個鐘頭，川普競選團隊隨後寄出了連結到捐款網頁的電郵，上面寫著英文大寫的「跟川普站在一起」。

國會山莊網站指出，川普已經養成一種習慣，將自己的法律問題變成選戰募款手段。2023年在喬治亞州被起訴之後，川普就用嫌犯檔案照募到數百萬美元競選資金，而競選團隊預計也會嘗試利用因封口費案被判有罪而引發的怒火。